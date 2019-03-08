Сніданок у постіль: романтик Сергій Бабкін зворушливо привітав своїх жінок з 8 березня

Музикант з раннього ранку готував сюрприз своїм жінкам

"Последний романтик" украинского шоу-бизнеса, который недавно в шуточной форме рассказал, что преподнесет своей супруге в качестве подарка на 8 марта, рассказал своим подписчикам в Instagram, как начался праздник весны и женственности в его семье.

В stories музыкант выложил несколько видео, на которых признался, что проснулся пораньше в этот день, чтобы приготовить завтрак для своей жены дочки.

На тайминге можно было заметить время съемки 7:50, а Сергей уже был в нарядном костюме и сервировал блюда, чтобы порадовать еще спящих любимых женщин.

Украинок Бабкин тоже поздравил, пожелав им радоваться каждый день.

"Дорогие женщины, ранние пташки, с праздником вас! Любви вам счастья, радости каждый день, спасибо вам за то, что вы у нас есть, такие прекрасные" - пожелал Сергей.

На следующем видео Сергей запечатлел свою жену Снежану и дочку Веселину уже проснувшихся и сидящими в постели с тарелками в руках. Судя по выражению их лиц, сюрприз от звездного романтика пришелся им по вкусу.

Видео: Поздравление Сергея Бабкина с 8 марта своих жены и дочки (Yuotube)

"Ой, какая картина, на это можно смотреть вечно!" - прокомментировал видео Сергей.

Кроме того Сергей поработал и над антуражем, украсив спальню красными шарами в виде сердец.

Стоит отметить, что сам Сергей к завтраку не присоединился, ведь как стало недавно известно он сел на диету, чтобы провести "чистку организму", о подробностях и меню которой пообещал рассказать позже.

А еще, музыкант, который давно увлекается йогой и частенько балует поклонников фото с асанами в соцсетях, поразил фанатов шикарной растяжкой.