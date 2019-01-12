"Заворожує": Никитюк похвалилася чудовим відпочинком в Буковелі

Відома українська телеведуча, одна з найбільш "народних" зірок, Леся Нікітюк приголомшила шанувальників фотографіями з відпочинку на гірськолижному курорті в Буковелі. Знаменитість прокотилася на снігоході і розповіла про екстремальний досвід у своєму Instagram.

Телеведуча поділилася історіями в Instagram, де розповіла, як прокотилася на снігоході. За зовнішнім виглядом і реакцією Нікітюк ясно одне — ведуча переповнена емоціями. Після активного відпочинку на схилах Карпат зірка розважалася в одному з ресторанів з алкогольними напоями і живою музикою.

Instagram-історії Лесі Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча також прикріпила фотографії у профілі, на яких продемонструвала гарну фігуру.

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

В коментарях шанувальники без розуму від зовнішності артистки.

"Ніжки ого-го, Лесюня ти вище Полякової. Крутезна", "Краса безмежна", "Посміхайся частіше) дуже йде тобі усмішка", "Боже Леся, Ви самі на себе не схожі, така красива", "Леся, ти красуня", – пишуть фанати.

Скріншоти коментарів поста облікового запису instagram.com/lesia_nikituk

Нагадаємо, що Леся Нікітюк в купальнику показала, як любить відпочивати.

Раніше ми розповідали, як Леся Нікітюк комічно підкорювала лижні траси.

До цього Нікиітюк показала, куди вирушила відпочивати.

Відео: РБК-Україна