"Заповітна мрія": дружина Дмитра Комарова заінтригувала "усміхненим" фото

Кучеренко розмірковує на тему "правильних мрій"
Олександра Кучеренка не часто ділиться з шанувальниками оновленнями у мережі. Проте останнім часом Міс Україна 2016 переживає хвилю підвищеної уваги до себе. Нагадаємо, що цього літа відомий телеведучий Дмитро Комаров (програми "Світ Навиворіт") ошелешив шанувальників несподіваною новиною про таємне весілля з Кучеренко. Пара розписалася в Києві, а от вінчання пройшло у православному храмі в Єрусалимі! При цьому все трималося в найсуворішій таємниці. Лише в середині червня молодята оголосили про свій новий статус. Більш того, навіть для багатьох колег Дмитра по знімальному майданчику було відкриттям, що він прозустрічався з Олександрою кілька років до їх весілля!
І ось, коли приємна новина вже більше не таємниця, шанувальники телеведучого чекають більше новин від нього і його молодої дружини (21 рік).
Нещодавно на своїй instagram-сторінці модель і журналіст поділилася з багатотисячною армією шанувальників новим романтичним фото. На чорно-білому знімку Олександра дивиться кудись убік. Вона позує в повітряній блузі з рукавами-ліхтариками і облягаючих штанях. Густе довге волосся розпущене.
Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)
Свій пост Кучеренко також супроводила інтригуючою підписом:
“У кожного є заповітна мрія... Ви теж любите тримати все задумане в серці і не розповідати раніше часу?) Чи робите дошку бажань і пишете список мрій в блокноті?"
Шанувальники Кучеренко поспішили прокоментувати її новий пост:
Скріншот коментарів: instagram.com/aakucherenko
Зазначимо, що Олександра Кучеренка також часто ділиться з шанувальниками своїми образами, в яких веде спортивну передачу на телеканалі ICTV - "Зірковий спорт".
Стильна Олександра Кучеренка (фото: instagram.com/aakucherenko)
Нагадаємо, раніше Дмитро Комаров розповів про містичне знайомство з дружиною. Телеведучий зазначив, що познайомився зі своєю дружиною задовго до шоу "Танці з зірками" на одному з конкурсів краси, де також виступала Кучеренко. При цьому цікаво, що ні Дмитро, ні Олександра не хотіли їхати на цей захід!
Також до цього Кучеренко зворушливо привітала Комарова з днем народження. Модель відверто зізналася, що чоловік став для неї всім світом.