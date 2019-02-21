Зацінили? Дантес показав провокаційне фото з Дорофєєвою

Дантес примудрився і тут проявити почуття гумору

Владимир Дантес и Надя Дорофеева — эта крепкая пара невероятно интересует поклонников. Интересно, что ведущий достаточно часто радует подписчиков забавными, а также "нежными" постами в компании своей любимой. На этот раз Дантес, скажем так, дважды попал в цель, опубликовав на своей instagram-страничке сразу два снимка: и трогательный, и "провокационный".

На одном из фото Дорофеева нежно обнимает мужа. При этом пара позирует в стильных новинках магазина певицы — ультрамодных оверсайз худи насыщенного бежевого цвета.

На фото Дантес также приобнял любимую и сосредоточенно смотрит в камеру.

Владимир Дантес и Надя Дорофеева (фото: instagram.com/vladimirdantes)

А вот "провокацией" Дантес уже поделился с подписчиками в своем сториз. На снимке вновь видим Вову и Надю. Только на этот раз Дорофеева повернута к камере спиной.

На певице — уже знакомое нам худи, а также синяя облегающая юбка с баской. Образ поп-исполнительницы дополняют кроссовки на массивной подошве.

"Заценили?" — спрашивает Дантес, намекая на подтянутую "пятую точку" своей супруги.

Дорофеева и Дантес (фото: instagram.com/vladimirdantes)

Подписчики Дантеса поспешили оставить свои комментарии по поводу первого фото пары. Все же ведущий и певица не так и часто балуют фанатов такими трогательными совместными фото.

"Какие классные"

"Милые такие"

"Красивая пара"

"Милахи! Когда любовь бесконечна"

"Унисекс... я про худи)"

"На вас можно бесконечно смотреть"

"Сладкая парочка"

"Еще одна в копилку любимые фото"

"Утии, давно не было таких фото"

Напомним, ранее Надя Дорофеева "потеряла район" в образе стильной "гопницы".

Также сексуальная Дорофеева покорила фанов спортивным look'ом. Интересно, что до этого Надя предложила фанам выбрать свою лучшую эмоцию.