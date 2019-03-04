"Замовкни і тренуйся": Могилевська показала рідкісні кадри підготовки до сольного концерту

Наталья Могилевская раскрывает секреты своей внешности и рассказывает о мужчинах (видео: Youtube)

Наталья Могилевская, украинская певица, которая недавно показала интригующие романтические кадры с таинственным незнакомцем, рассказала ведущей передачи "Світське життя" Кате Осадчей, о своих спортивных предпочтениях, диете и о том, как она готовится к сольному концерту.

Телеведущая застала знаменитость прямо на тренировке в танцевальном зале с хореографом Игорем Кузьменко, который был ее партнером по "Танцям із зірками 2018" и помог заполучить долгожданное первое место в конкурсе.

"У тебя написано на майке: "Заткнись и тренируйся", это кто кому из вас говорит?" - спросила у пары Катя Осадчая.

"Это настольгическая маечка, это он мне говорил, а я ее взяла сегодня специально", — ответила Наталья.

"Общение с Игорем у вас не прекращалось, и эти полтора года, которые прошли после вашей победы в "Танцях із зірками" вы поддерживали дружеские отношения?" - поинтересовалась ведущая.

"Игорь переехал в Киев", - раскрыла подробности личной жизни своего партнера по паркету певица.

"Мы соседи с ней", - уточнил Игорь.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кроме того, Игорь рассказал, что не против проводить совместные тренировки не только в танцевальном зале, но и в более неформальной обстановке, например, вместе бегать возле дома. Однако, Наталья отказалась от такого предложения, поскольку предпочитает бегу спортивную ходьбу. По ее мнению ходьба полезнее для ног и суставов и дает такой же эффект, как бег, но полезнее для здоровья.

А по поводу того, как Наталья избавляется от наеденых за зиму лишних килограммов, которые волнуют едва ли не каждую женщину в Украине, Могилевская ответила, что ей эта проблема не страшна, потому что она придерживается одного важного принципа.

"Я нашла одно очень важное правило для себя, я заканчиваю есть в 7 часов вечера, и начинаю в 12 дня. То есть я не ужинаю и не завтракаю", - призналась артистка.

Фото: (instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Кроме того Наталья показала и свои вокальные тренировки, в студии под гитару она в дуэте с Катей Осадчей спела припев своей песни "Полюби меня такой".

Напомним, что Наталья Могилевская очаровала фанатов нежным весенним образом с букетом цветов.

Кроме того, Наталья Могилевская продемонстрировала отменный вкус и предстала в трендовом образе, в плаще с леопардовым принтом.