Змусь мене мовчати: Аліна Гросу захопила поетичним талантом

Аліна Гросу (фото: .instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Гросу назвали її талантищем

Аліна Гросу порадувала шанувальників черговим своїм талантом. Так, час від часу, крім записів нових пісень і зйомок у кіно, Аліна також пише вірші. В основному це лірика. При цьому новий зворушливий вірш Гросу опублікувала під хештегом #стихиалинкиблондинки.

Нове творіння присвячено, звичайно ж, коханню – трохи трагічного, з повною самовіддачею:

О чем молчанье наших встреч

И вдохновленное безмолвье..?

О чем немых признаний речь..

И кратких вздохов многословье..?

О чем нам шепчет тишина,

Когда молчанье безупречно

И смысл наполненный им вечно

Так насыщает нас сполна?

О чем твердят немые взгляды

Родных, неравнодушных глаз?

Иль тишине безумно рады?

Иль не хватает нужных фраз?

О чем? - скажи поступком смелым..

Тогда б я все смогла понять,

Иль поцелуем нежным, спелым

Ты вновь заставь меня молчать.

Також свій новий поетичний пост Аліна Гросу супроводила фото, на якому проникливо дивиться в кадр.

Стильна Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники української виконавиці не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати її новий вірш:

Дуже красива і талановита!

Прям поетеса, скоро у всіх школах будуть вчити вірші Аліни Гросу)

Це чудово!

Несподівано!

Який чудесний вірш і ви красуня)

Вслухайтеся в тишу, і ви багато чого почуєте і побачите...

Ти талантище, Аліна!

Відзначимо, що крім глянцевіх фото і кадрів зі зйомок серіалів, Аліна також любить показати шанувальникам архівні дитячі кадри. Нещодавно Аліна незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши при цьому дитячі знімки. На милих кадрах виконавиця ще маленька. Та так кумедно - постійно щось жує.

Також до цього Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом. Дівчина позує у біло-червоному спортивному костюмі, який дуже вигідно підкреслює її фігуру.