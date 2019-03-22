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Змусь мене мовчати: Аліна Гросу захопила поетичним талантом

Lite » Новини шоу-бізнесу 22.03.2019 - 17:02
Змусь мене мовчати: Аліна Гросу захопила поетичним талантом
Аліна Гросу (фото: .instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники Гросу назвали її талантищем

Аліна Гросу порадувала шанувальників черговим своїм талантом. Так, час від часу, крім записів нових пісень і зйомок у кіно, Аліна також пише вірші. В основному це лірика. При цьому новий зворушливий вірш Гросу опублікувала під хештегом #стихиалинкиблондинки.

Нове творіння присвячено, звичайно ж, коханню – трохи трагічного, з повною самовіддачею:

О чем молчанье наших встреч
И вдохновленное безмолвье..?
О чем немых признаний речь..
И кратких вздохов многословье..?
О чем нам шепчет тишина,
Когда молчанье безупречно
И смысл наполненный им вечно
Так насыщает нас сполна?
О чем твердят немые взгляды
Родных, неравнодушных глаз?
Иль тишине безумно рады?
Иль не хватает нужных фраз?
О чем? - скажи поступком смелым..
Тогда б я все смогла понять,
Иль поцелуем нежным, спелым
Ты вновь заставь меня молчать. 

Також свій новий поетичний пост Аліна Гросу супроводила фото, на якому проникливо дивиться в кадр.

Стильна Аліна Гросу

Стильна Аліна Гросу (фото: instagram.com/alina_grosu)

Шанувальники української виконавиці не залишилися осторонь і поспішили прокоментувати її новий вірш:

  • Дуже красива і талановита!
  • Прям поетеса, скоро у всіх школах будуть вчити вірші Аліни Гросу)
  • Це чудово!
  • Несподівано!
  • Який чудесний вірш і ви красуня)
  • Вслухайтеся в тишу, і ви багато чого почуєте і побачите...
  • Ти талантище, Аліна!

Відзначимо, що крім глянцевіх фото і кадрів зі зйомок серіалів, Аліна також любить показати шанувальникам архівні дитячі кадри. Нещодавно Аліна незвично зізналася у таємній пристрасті, опублікувавши при цьому дитячі знімки. На милих кадрах виконавиця ще маленька. Та так кумедно - постійно щось жує.

Також до цього Аліна Гросу захопила ефектним спортивним look'ом. Дівчина позує у біло-червоному спортивному костюмі, який дуже вигідно підкреслює її фігуру.

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Новини України Аліна Гросу
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