Мій захисник, моє кохання: Регіна Тодоренко зворушливо привітала Топалова з річницею весілля

Регіна Тодоренко і Влад Топалов рік тому стали офіційно чоловіком та дружиною та 3 липня вони святкують першу річницю – ситцеве весілля, за прожитий рік пара встигла пройти чимало випробувань на міцність стосунків і сім'ї і показала, що вони – справжня згуртована команда. Так, ведуча опублікувала романтичне відео з італійської церемонії одруження під новий трек своєї подруги Аліни Астровської – "Другий пілот", яка, до речі, була серед гостей.

Під проникливим відео Регіна залишила пронизливий пост з долею гумору, а також зізналася чоловікові в коханні.

"В народі вважали, що перший рік спільного життя примітний надзвичайно активними діями молодят в ліжку, що, власне, і веде до зносу ситцевого постільної білизни до стану марлі" Тому, якщо раптом хтось захоче привітати, даруйте постільна білизна, а то вже на марлях спимо. Любов, Влад Топалов, ми зробили це, нехай не ідеально, але зробили! Ми дуже різні, але від цього наше життя стає тільки цікавіше. Мій чоловік, мій захисник, моя любов, спасибі тобі за цей насичений, повний приголомшливих подій, рік! Я люблю тебе!" - зізналася чоловікові в почуттях Регіна.

Регіна Тодоренко і Влад Топалов 3 липня 2019 влаштували одруження в Італії (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Нагадаємо, що на початку липня минулого року пара розписалася – торжество тривало кілька днів, починаючи з 2 липня. А 3 липня на березі Середземного моря в Сорренто пройшла сама церемонія одруження. Спеціально для молодят сестра співака, Аліна, яка займається організацією весільних урочистостей, зняла розкішну віллу Астор.

Регіна встигла змінити три вбрання, одне з них, плаття Джульєтти, шилося на замовлення спеціально для ведучої. Його майстри зробили в рекордно короткі терміни – всього за три тижні. Зірка "Орла і Решки" пообіцяла, що вбрання стане фамільною цінністю, і вона неодмінно побачить у ньому доньку і навіть онуку.

Раніше Регіна Тодоренко здивувала зізнанням, заявивши, що мріє стати багатодітною мамою.