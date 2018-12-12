"Заряджатися позитивом": Влад Яма розкрив новорічні плани

Шоумен проаналізував у кар'єрному плані 2018 рік, що минає
Популярний танцюрист, ведучий і один з членів журі Танців з зірками Влад Яма, який нещодавно спробував себе у новій ролі, розповів про плани на святкування Нового 2019 року. Хореограф зібрався зустрічати свято в Карпатах, але не з родиною, повідомляє "1+1".
Артист 31 грудня буде працювати - веселити людей і "заряджатися позитивом від них".
"Якщо б був на свято вдома, то, швидше за все, ми з дружиною влаштували б щось на зразок тематичної вечірки", - зізнався Влад.
Також він згадав, що коли був дитиною, батьки влаштували "радянський" Новий рік із олів'є, бутербродами зі шпротами, нарізками ковбаси та Радянським шампанським.
"У дитинстві під ялинкою я найчастіше знаходив машинки. А ось моєму братові Дід Мороз якось приніс шахи. Дмитру тоді було 4 роки, але такий подарунок він замовив сам. Так от, Дід Мороз відкриває коробку, дістає звідти шахову фігурку і каже: "Дивись, яка цяця!". На що мій 4-річний брат відповідає: "Це не цяця. Це ферзь...". - розповів Яма.
Влад Яма (фото: Facebook/Влад Яма)
Також шоумен проаналізував 2018 рік у кар'єрному плані:
"Я спробував себе в нових амплуа на сцені — як у Лізі сміху, так і на Танцях з зірками. Отримав море емоцій і відчуваю себе тепер зовсім інакше, свіжіше. Протягом цих 12 місяців відбулося багато яскравого", - сказав Влад.
Він упевнений, що новий рік принесе чимало хорошого. Втім, далеко загадувати наперед не збирається.
"У мене немає конкретного списку планів на наступний рік. Люблю діяти по ситуації. Якщо у мене в якийсь момент житті з'являється мета, я відразу ж обмірковую, як мені її досягти, і, можна сказати, запускаю думки у космос. Намагаюся робити це частіше, а не чекати 31-го грудня", - резюмував хореограф.
Влад Яма (Фото: instagram.com/vladyama_official)
Нагадаємо, Влад Яма разом зі своєю дружиною Ліліаною виховують дворічного сина Леона.
Нещодавно він виклав на своїй сторінці в Instagram миле фото з дружиною Ліліаною.
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Відео: РБК-Україна