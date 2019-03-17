Заряджає і надихає: Наталя Могилевська заворжила ефектним танцем

Співачка представила нову аранжировоку свого хіта

Известная украинская певица Наталья Могилевская колесит по Украине со своим концертным туром и с радостью делится фототчетами со своих выступлений в разных городах, где ее тепло и радушно принимает любимый зритель. Так, артистка даже смогла искренее удивить поклонников, показав "боевой" трюк на сцене. Она также решила поделится в Instagram видео с репетиции концерта.

В ролике звезда танцует вместе с шоу-балетом под новую аранжировку хита "Только я". Могилевская в кожаной блузке без рукавов и юбке с разрезом синхронно повторяет движения вместе с подтанцовкой. Она поинтересовалась, понравилась ли зрителям свежая обработка композиции, а также, какой номер из концертной программы им больше всего запомнился.

"Дорогие мои, вы просили больше материала подготовки к выступлениям. Решила поделиться вот таким видео с репетиции! Как вам новая аранжировка? Какие номера программы вам понравились больше всего?" - спросила певица.

Поклонники восхитились энергичностью, трудоспособностью и талантом своей любимицы и не удержались от "цунами" комплиментов в ее адрес.

"Наталья, вы большая молодец! Горжусь такими украинскими артистами!", "Классная хореография!", "Как вам красиво на каблучках", "Очень круто, и аранжировка, и хореография!", "Супер! Реально заводит! Фантастически женственно и мило!", "Наташа, как же я Вами восхищаюсь и люблю Вас. Вы большая умничка и неземно-талантливая", "Новая аранжировка великолепна! Вы просто невероятно красиво двигаетесь, Наталья!" - искренне восторгались поклонники.

Напомним, что Наталья Могливеская продемонстрировала стройные ножки во время танцев на сцене.

К слову, Наталья Могилевская показала огромный букет из нежных чайных роз, который ей преподнесли в качестве подарка.