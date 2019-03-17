Заряджає і надихає: Наталя Могилевська заворжила ефектним танцем

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Співачка представила нову аранжировоку свого хіта

Відома українська співачка Наталія Могилевська їздить по Україні зі своїм концертним туром і з радістю ділиться фотозвітамизі своїх виступів у різних містах, де її тепло і привітно приймає улюблений глядач. Так, артистка навіть змогла щиро здивувати призильників, показавши "бойовий" трюк на сцені. Вона також вирішила поділиться в Instagram відео з репетиції концерту.

У ролику зірка танцює разом з шоу-балетом під нову аранжування хіта "Только я". Могилевська в шкіряній блузці без рукавів і спідниці з розрізом синхронно повторює рухи разом з підтанцьовкою. Вона поцікавилася, чи сподобалася глядачам свіжа обробка композиції, а також, який номер з концертної програми їм найбільше запам'ятався.

"Дорогі мої, ви просили більше матеріалу підготовки до виступів. Вирішила поділитися ось таким відео з репетиції! Як вам нова аранжування? Які номери програми вам сподобалися найбільше?" - запитала співачка.

Шанувальники захопилися енергійністю, працездатністю і талантом своєї улюблениці і не втрималися від "цунамі" компліменти на її адресу.

"Наталя, ви молодець! Пишаюся такими українськими артистами!", "Класна хореографія!", "Як вам красиво на шпильках", "Дуже круто, і аранжування, і хореографія!", "Супер! Реально заводить! Фантастично жіночно і мило!", "Наташа, як же я Вами захоплююся і люблю Вас. Ви велика розумниця і неземно-талановита", "Нове аранжування чудове! Ви просто неймовірно красиво рухаєтеся, Наталія!" - щиро захоплювалися шанувальники.

Нагадаємо, що Наталія Могливеская продемонструвала стрункі ніжки під час танців на сцені.

До слова, Наталя Могилевська показала величезний букет з ніжних чайних троянд, який їй піднесли в якості подарунка.