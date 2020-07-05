Заряджає енергією: Потап похвалився досягненнями Каменських і розповів про стосунки з екс-дружиною

Потап – не тільки успішний репер, автор пісень і продюсер, але ще і відмінний бізнесмен з величезними амбіціями. Тому все, за що б він не взявся, приносить успіх. В програмі "Бізнес-Конструктор" на однойменному YouTube-каналі Потап докладно розповів про свої бізнес-проекти, поділився секретами професійного успіху, а також торкнувся особистих тем. Так, він поговорив з ведучим про робочі стосунки з екс-дружиною Іриною Горовою, а також похвалився надихаючими досягненнями дружини Насті Каменських.

Потап і його екс-дружина Ірина Горова зробили крок далеко за рамки продюсерського центру і заснували MOZGI GROUP, об'єднавши шість компаній, які відповідають за різні напрямки. Репер зізнається, що кожен з них займається своєю нішею, а їхні ділові стосунки мають дружню підоснову.

"У нас є своя градація і дисципліна. Але ми дуже легко до цього ставимося, партнерські стосунки для нас важливіше визначень, хто кому підпорядковується. Ми консультуємося один з одним, спілкуємося. Я більше відповідаю за творчо-креативну частину. Ірина Анатоліївна відповідає за більш менеджерську, бизнесчастину, фінансову. Ми знаємо території один одного, але наші амбіції не збігаються. Ми дуже поважаємо наші території, знаємо кут кожного, заглядаємо іноді, але не виникає жодних проблем – над, під", - розповів він.

Ірина Горова і Потап продовжують успішно співпрацювати (фото: instagram.com/gorovaya_irina)

Нинішня дружина репера зуміла надихнути його своїми далекосяжними сміливими планами і амбіціями.

Потап пишається досягненнями Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

"Моя дружина Настя Каменських сказала: "Я мрію отримати "Греммі". Я думаю: "Гремі", ми... Який "Греммі"? Як до нього дістати? Неможливо це!" Ні! Вона зараз шарашить і працює на досягнення мрії. І в неї величезні успіхи за кордоном: на латиноамериканському ринку, в Індії, Туреччині. І це суперуспішний International case. Напевно, один з перших в Україні, який дійсно там розриває хіт-паради, дійсно приносити їй гроші, успіх і бажання досягти своєї мети. І такі люди з такими великими мріями починають тебе заряджати енергією!" - зізнався продюсер.

Відео: YouTube/Бізнес конструкор

Нагадаємо, що раніше Потап показав фото Насті Каменських без макіяжу в гостях у мами Лідії.