Заряд позитивом: Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносую наліпку"

Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала себе без косметики

Маша Єфросиніна часто показує на своїй сторінці в Instagram фото з синочком Олександром, а ось дочка Нана з'являється в її стрічці дуже рідко. Правда, нещодавно ведуча влаштувала з нею ніжну фотосесію і дала коротке інтерв'ю. Дівчинка висловилася про зіркову маму, а та зробила зізнання, чому не вважає себе ідеальною. Нана не прагне до публічності і всіляко уникає пильної уваги ззовні, тоді як Олександр із задоволенням позує і веселиться з мамою в кадрі. Так, на новому фото Маша показала сина з незвичного ракурсу.

Ведуча робить селфі, на якому зображена в домашній піжамі, без макіяжу і в окулярах. Її волосся зібране у високий пучок. За спиною у Маші причаївся Олександр, який визирає з-за маминого плеча.

"Я і моя кирпата наклейка", - оригінально підписала кадр знаменитість. Її шанувальники поспішили прокоментувати веселе сімейне фото.

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду

Дуже миле фото. Просте і душевний

"Наклейка" клас

Ви чарівні і заряджаєте позитивом

Він такий красивою кирпатий

Красива і без макіяжу!

Це не наклейка, це рибка-прилипало. У мене теж така є

Класні

Краса

Прекрасна

Солодкі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася фото дідуся і порівняла його з правнуком. Шанувальники ведучої побачили разючу подібність між родичами, які ніколи не бачились, але між ними виявилося більше подібності, чим тільки зовнішність.

Автор: Аня Бойчук