ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Заряд позитивом: Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносую наліпку"

Lite » Новини шоу-бізнесу 18.05.2020 - 10:52
Заряд позитивом: Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою "курносую наліпку"
Маша Єфросиніна (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Ведуча показала себе без косметики

Маша Єфросиніна часто показує на своїй сторінці в Instagram фото з синочком Олександром, а ось дочка Нана з'являється в її стрічці дуже рідко. Правда, нещодавно ведуча влаштувала з нею ніжну фотосесію і дала коротке інтерв'ю. Дівчинка висловилася про зіркову маму, а та зробила зізнання, чому не вважає себе ідеальною. Нана не прагне до публічності і всіляко уникає пильної уваги ззовні, тоді як Олександр із задоволенням позує і веселиться з мамою в кадрі. Так, на новому фото Маша показала сина з незвичного ракурсу.

Ведуча робить селфі, на якому зображена в домашній піжамі, без макіяжу і в окулярах. Її волосся зібране у високий пучок. За спиною у Маші причаївся Олександр, який визирає з-за маминого плеча.

"Я і моя кирпата наклейка", - оригінально підписала кадр знаменитість. Її шанувальники поспішили прокоментувати веселе сімейне фото.

Заряд позитивом: Маша Єфросиніна без макіяжу показала свою &quot;курносую наліпку&quot;

Маша Єфросиніна з сином (фото: instagram.com/mashaefrosinina)

Пішла у відрив: Маша Єфросиніна в стильному луці влаштувала "модний показ" прямо в саду

  • Дуже миле фото. Просте і душевний
  • "Наклейка" клас
  • Ви чарівні і заряджаєте позитивом
  • Він такий красивою кирпатий
  • Красива і без макіяжу!
  • Це не наклейка, це рибка-прилипало. У мене теж така є
  • Класні
  • Краса
  • Прекрасна
  • Солодкі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Маша Єфросиніна поділилася фото дідуся і порівняла його з правнуком. Шанувальники ведучої побачили разючу подібність між родичами, які ніколи не бачились, але між ними виявилося більше подібності, чим тільки зовнішність.

Автор: Аня Бойчук

Теги Новини України Маша Єфросиніна
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся