"Заробила сама": Сєдокова похизувалася власним житлом у Москві

Фото: Анна Сєдокова (instagram.com/annasedokova)

Співачка поділилася з шанувальниками радісною новиною напередодні Нового року

Відома українська співачка, екс-учасниця тріо "ВІА Гра" Анна Сєдокова повідомила в Instagram про купівлю квартири в Москві, де останнім часом проживає артистка. Зірка зізналася, що взяла житло в іпотеку, однак повну вартість квартири не повідомила.

Сєдокова написала, що внесла 30% від вартості, пройшла мільйон випробувань, подолала тисячу і одну перешкоду, але змогла знайти гроші. Вона зазначає, що сама заробила на власне житло в російській столиці.

"Сьогодні я собою пишаюся, сьогодні я стала такою серйозною. Сьогодні у мене з'явилася своя велика квартира з нереальним видом! Квартира, на яку я заробила сама, і правда до неї ще йде іпотека, але з цим я точно впораюся!" - написала Сєдокова.

Вона підкреслила, що за два тижні змогла знайти суму для оплати 30-відсоткового внеску замість 9 відсотків.

"Коли-небудь я напишу про це у своїй книзі, але це буде трохи пізніше. Попереду великий ремонт, багато турбот і якщо ви знаєте, хто мені з цим може допомогти (великі декор компанії, дизайнери, архітектори) пишіть мені, але це все вже в Новому році! А сьогодні Мама може мною пишатися! Я зробила це! Спасибі тим, хто був зі мною і проходив цей квест. Живемо далі! Привіт 2019", - поділилася артистка.

Фото: Анна Сєдокова в новобудові, де купила квартиру з шикарним виглядом з вікна (instagram.com/annasedokova)

Квартира в стадії ремонту, співачку чекає довгий процес облагороджування житла.

Нагадаємо, Анна Сєдокова в Москві проживає із старшою донькою Аліною і молодшим сином Гектором. Середня дочка Анни - Моніка - проживає у США з батьком. Сєдокової заборонено вивозити дочку зі США в Росію.

Раніше Анна рассказала, що думає про шлюб і відносини. Незважаючи на невдалий досвід в особистому житті, співачка продовжує вірити в сімейні цінності.

Також Сєдокова розповіла про складнощі у судовій справі щодо спадщини її колишнього чоловіка, футболіста "Динамо" Валентина Белькевича. У цій справі артистка виступає на боці своєї дочки Аліни, а судова тяганина триває вже три роки.

Відео: що ви не знали про Анну Сєдокову