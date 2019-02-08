Заборонена в Україні Настя Івлєєва повністю оголилася: пікантне відео

Ведуча зіграла головну роль в серіалі "Туристична поліція"

Известная российская телеведущая, экс-звезда "Орла и Решки" Настя Ивлеева, которую не впустили в Украину и запретили въезд в страну на три года из-за посещения Крыма, взбудоражила поклонников пикантным видео.

В своих Instаgram-историях девушка поделилась горячим промо-роликом сериала "Туристическая полиция", в котором она сыграла главную роль.

На первых кадрах видео Настя позирует обнаженной, хотя там видно лишь ее силуэт. После чего красотка медленно одевается в полицейскую форму. Ролик был также опубликован на фан-страничке звезды.

Видео: (instagram.com/nastyaivleevva)

Премьера сериала запланирована на 25 февраля. По словам Насти, она очень волнуется и надеется, что зрители оценят ее старания и полюбят новый сериал.

"Сердце замерло! Неужели это и правда со мной произошло, происходит и будет происходить! Главная роль в юмористическом сериале "Туристическая полиция". Мама, я актриса! Не передать словами мой восторг и восхищение! Премьера 25 февраля! Жду этот день как все новые года и дни рождения мира! Наверно, когда начнётся, забуду как дышать. Умру, замру, забуду алфавит! Волнуюсь и в то же время меня распирает гордость за саму себя. Пусть все получится, пусть вам понравится и полюбится! Аминь! Я так счастлива! Меня сейчас взорвет на миллиард ангелочков", - писала ранее Ивлеева на своей странице.

Фото: Настя Ивлеева на съемках сериала (instagram.com/fridaytv)

Поклонники отметили, что также с нетерпением ждут выхода сериала и уверены, что Настя сыграла просто отлично.

Напомним, Настя Ивлеева с юмором отреагировала на упреки в незнании английского во время съемок тревел-проекта "Орел и Решка".

Мы также писали, что экс-ведущая "Орла и Решки" Настя Ивлеева шокировала фанов новой прической.