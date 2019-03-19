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Ми знову закохалися: дружина Тищенко приголомшила звістками з Таїланду

Lite » Новини шоу-бізнесу 19.03.2019 - 22:37
Ми знову закохалися: дружина Тищенко приголомшила звістками з Таїланду
Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

Алла Барановська зворушила мережа милим фото з сином на фоні заходу сонця

Відомий український ресторатор, бізнесмен Микола Тищенко і його чарівна дружина Алла Барановська разом з сином Давидом провели зиму у спекотному Таїланді. Екс-модель та бізнеследі радувала підписників фото в численних купальниках, які вона спеціально шила на замовлення, і розкішними навколишніми пейзажами. Але прийшов час повертатися додому до Києва, про що повідомила Алла зі сторінки в Instagram.

Дівчина показала приголомшливий тайський захід, на фоні якого позує в халаті з сином на руках. Поруч шумить і несе води блакитний океан, а береги потопають в буйній зелені. Алла зворушливо попрощалася з казковим місцем, де провела місяці щасливого і безтурботного життя.

"Спасибі райський клаптик Землі за притулок! Ми відпочили, виросли, зміцніли, заново закохалися в життя і готові багато працювати в 2019. Завтра вилітаємо додому. Готую відповіді на ваші численні запитання! І намагаюся заснути! Поки не виходить! Думки-думки-думки", - зізналася дівчина.

Підписники захопилися неймовірною красою знімками, на якому зображений зворушливий момент. Вони відзначили, що час пролетів дуже швидко і, так само як і Алла, віддалися ностальгії.

Ми знову закохалися: дружина Тищенко приголомшила звістками з Таїланду

Фото: Алла Барановська з сином (instagram.com/allabonya)

"Як летить час. Нещодавно тільки летіли, а вже назад", "Фото дуже миле", "Шалено красивий захід", "Мрія! Ви супер", "Просто надзвичайно красиво і мило!", "Неймовірної краси фото!" - відзначали коментатори.

Також Алла поцікавилася, яка погода панує у Києві та чи варто готувати теплі речі, адже прогноз на тиждень видався їй не втішним.

Ми знову закохалися: дружина Тищенко приголомшила звістками з Таїланду

Фото: Алла Барановська (instagram.com/allabonya)

"Прийом-прийом. Друзі! Терміново! Яка погода у Києві? Куртки ховати у валізу? Прогноз не оч, але дивлюся ваші сторі, ви всі вже роздягнені такі. P. s. Подружки мої! Як я скучила! Готуйтеся до зустрічі", - пообіцяла дівчина.

Раніше Алла Барановська показала стильну фотосесію в образі з 90-х, позуючи топлес в ефектній джинсовій куртці.

До слова, Алла Барановська поміркувала про важливість ролі жінки у сімейному житті та її вплив на чоловіка.

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Новини України Микола ТищенкоАлла Барановская
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