Замотали батька: Олександр Стоянов захопив фізичними здібностями дітей (відео)

Олександр Стоянова і Катерина Кухар поступово користуються послабленнями карантину в Україні. Проте на найближчий час виступів прима-балерини і прем'єра Національної опери України не передбачається. Так що зоряна пара залишається в домашній ізоляції разом з дітьми - Тимуром і Настею. При цьому вимушена ізоляція дозволила також дізнатися про життя зірок поза сценою. Кухар і Стоянов стали набагато частіше показувати деталі сімейного життя, що дуже сподобалося їх шанувальників. Крім того, тепер все частіше головними героями у їх "хроніках в соцмережах" виступають саме діти!

Так, на своїй instagram-сраничке Олександр Стоянов опублікував нове відео з участю дітей. Зоряний батько вийшов на ранкове тренування з Тимуром і Настею. Вони вирішили зіграти у футбол.

На відео потрапила момент з розминки. 10-річний Тимур віджимається від землі. А от 5-річна Настя присідає.

"Дитяча збірна з футболу завжди у формі", - залишив коментар Стоянов. Відповідне відео було також опубліковано на youtube-каналі Glam Wish.

При цьому Стоянов уточнив, що навіть після 20-хвилинного матчу з футболу у дітей ве ще залишилося повно енергії і сил на віджимання і присідання.

“Виграли у мене 5:0. Замотали батька", - уточнює Олександр.

Відзначимо, що останнім часом Катерина та Олекандр також стали частіше хвалитися спортивними досягненнями дочки.

На днях Кухар і Стоянов показали нове фото з донькою. На знімку дівчинка демонструє практично ідеальний поперечний шпагат. При цьому в кадрі поруч з нею також у поздовжньому шпагаті сидить прима-балерина. Як раніше зазначав Стоянов, 5-річна Настя цілком може піти по стопах своїх батьків і стати балериною. Так як вже в такому юному віці за дівчинкою помічається неймовірна гнучкість!

Катерина Кухар з донькою Настею