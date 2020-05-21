Я помітно округлилася: Джіджі Хадід розповіла, як змінилася її зовнішність з вагітністю

Джіджі Хадід, про вагітність якої стало відомо зовсім недавно, належить до типу жінок, яким подобається не виставляти особисте життя напоказ. Так, їй вдалося приховувати своє «положення» кілька місяців. І зараз 25-річна красуня наслідує той же принцип. На її сторінці в Instagram не знайти постів про майбутнє материнство і навіть кадрів з батьком дитини – бойфрендом старшої Хадід, Зейном Маліком.

Вагітність прикрасила модель (фото: instagram.com/gigihadid)

Але вчора, 20-го травня, під час прямого ефіру зі знаменитою візажисткою Ерін Прнос, Джіджі розговорилася. Дівчина торкнулася теми своєї зовнішності і як вагітність змінила її. Так, круглі від природи щічки Джіджі, за її словами, округлилися ще сильніше. «Люди думають, що я вдаюся до уколів краси, і тому у мене кругле обличчя – але ж воно таке у мене з народження. Особливо помітні зміни в останні місяці, адже я чекаю дитину», – поділилася модель. За словами Хадід, в лютому і березні вона ходила по подіуму вже вагітна.

Ще одна актуальна тема для Джіджі – натуральність її брів. Модель прокоментувала чутки про те, що вона робила маніпуляції з бровными дугами, бажаючи зробити їх більш вигнутими. «Деякі речі в мережі мене смішать. Люди думають, що я зробила вигин брів більш помітним. Подивіться на мої дитячі фото, у мене були вигнуті брови з моменту появи на світло», – сміється Джіджі.

Також мейк-артистка поцікавилася, як Хадід ставиться до природних змін у зовнішності, пов'язаних з виношуванням дитини. «Не хвилюйтеся, я задоволена природними процесами», – відповіла дівчина.

Нагадаємо, Джіджі і Зейн відновили відносини наприкінці минулого року. Пара з'явилася разом в мережі на святкуванні дня народження музиканта. З тих пір Джіджі натякала з допомогою свого мікроблогу, що вони разом, але чітко не говорила нічого. І ось на 25-річчя вона запостила загальні фото з хлопцем. А пізніше стало відомо, що закохані чекають первістка.