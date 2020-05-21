Я помітно округлилася: Джіджі Хадід розповіла, як змінилася її зовнішність з вагітністю

Джіджі Хадід (фото: instagram.com/gigihadid)

Дівчина нарешті відкрито говорить про свою вагітність

Джіджі Хадід, про вагітність якої стало відомо зовсім недавно, належить до типу жінок, яким подобається не виставляти особисте життя напоказ. Так, їй вдалося приховувати своє «положення» кілька місяців. І зараз 25-річна красуня наслідує той же принцип. На її сторінці в Instagram не знайти постів про майбутнє материнство і навіть кадрів з батьком дитини – бойфрендом старшої Хадід, Зейном Маліком.

Вагітність прикрасила модель (фото: instagram.com/gigihadid)

Але вчора, 20-го травня, під час прямого ефіру зі знаменитою візажисткою Ерін Прнос, Джіджі розговорилася. Дівчина торкнулася теми своєї зовнішності і як вагітність змінила її. Так, круглі від природи щічки Джіджі, за її словами, округлилися ще сильніше. «Люди думають, що я вдаюся до уколів краси, і тому у мене кругле обличчя – але ж воно таке у мене з народження. Особливо помітні зміни в останні місяці, адже я чекаю дитину», – поділилася модель. За словами Хадід, в лютому і березні вона ходила по подіуму вже вагітна.

Ще одна актуальна тема для Джіджі – натуральність її брів. Модель прокоментувала чутки про те, що вона робила маніпуляції з бровными дугами, бажаючи зробити їх більш вигнутими. «Деякі речі в мережі мене смішать. Люди думають, що я зробила вигин брів більш помітним. Подивіться на мої дитячі фото, у мене були вигнуті брови з моменту появи на світло», – сміється Джіджі.

Також мейк-артистка поцікавилася, як Хадід ставиться до природних змін у зовнішності, пов'язаних з виношуванням дитини. «Не хвилюйтеся, я задоволена природними процесами», – відповіла дівчина.

Нагадаємо, Джіджі і Зейн відновили відносини наприкінці минулого року. Пара з'явилася разом в мережі на святкуванні дня народження музиканта. З тих пір Джіджі натякала з допомогою свого мікроблогу, що вони разом, але чітко не говорила нічого. І ось на 25-річчя вона запостила загальні фото з хлопцем. А пізніше стало відомо, що закохані чекають первістка.

Автор: Міла Іванова