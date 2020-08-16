Закрило від сорому обличчя: Леся Нікітюк зізналася шанувальникам, що змусило її червоніти

Леся Нікітюк давно підкорила серця українських глядачів і шанувальників своїм фірмовим гумором, уміння сміятися над собою і по-доброму жартувати над іншими, адже на жарти ведучої просто неможливо ображатися – вона вміє це робити тонко і оригінально. Так, зараз зірка мандрує разом зі своєю командою Le Маршрутки по Україні в пошуках маловідомих вражаючих визначних пам'яток. На цей раз, Лесю "занесло" в Кривий Ріг, де вона не змогла не зробити пам'ятне селфі, а також "відзначилася" оригінальністю і поставила шанувальників перед непростим завданням – оцінити образ її друга і колеги.

Леся зображена в яскравому спортивному костюмі кольору фуксії – куртці на замку і штанях на широкій гумці з оригінальним оформленням пояса. Вона прикрила очі долонею від сонця. Волосся Леді Ле завила у великі локони, а за її спиною видається річка і зелені береги.

На другому кадрі зображений частий гість стрічки ведучої – водій Le Маршрутки Богдан Богданович, якого шанувальники Лесі встигли полюбити, оцінивши його колоритні образи. На цей раз він одягнув сітчасту майку, спортивні світлі шорти і зручні капці, а також кепку.

Леся Нікітюк запропонувала шанувальникам оцінити стиль свого колеги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Закрила від стіда обличчя, бо побачила оце. Став нам оцінки за стиль у коментах від 1 до 10", - оригінально і у віршованій формі підписала фото Леся.

Леся, пробач, але за стилем Богдан Богданович зробив тебе. Перемога за ним

Криворізький стіляга

Блін, сексі мен

Зате не жарко і в маршрутку пустять

Леся, Ви як завжди Агонь, я ставлю 10

Супер футболка. Сексі

Стильно, модно, молодіжно

Леся, ви як і завжди просто чудова! Так тримати!

Так Богданич прям законодавець мод! Стиль Ле маршрутка цілком витриманий. Обом по 10

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в небесно-блакитному кроп-топі і міні з пікантним розрізом підкорила стрункими формами.