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Закрило від сорому обличчя: Леся Нікітюк зізналася шанувальникам, що змусило її червоніти

Неділя 16 серпня 2020 13:39
Закрило від сорому обличчя: Леся Нікітюк зізналася шанувальникам, що змусило її червоніти
Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)
Автор: Lite

Ведуча поділилася оригинальним фото

Леся Нікітюк давно підкорила серця українських глядачів і шанувальників своїм фірмовим гумором, уміння сміятися над собою і по-доброму жартувати над іншими, адже на жарти ведучої просто неможливо ображатися – вона вміє це робити тонко і оригінально. Так, зараз зірка мандрує разом зі своєю командою Le Маршрутки по Україні в пошуках маловідомих вражаючих визначних пам'яток. На цей раз, Лесю "занесло" в Кривий Ріг, де вона не змогла не зробити пам'ятне селфі, а також "відзначилася" оригінальністю і поставила шанувальників перед непростим завданням – оцінити образ її друга і колеги.

Леся зображена в яскравому спортивному костюмі кольору фуксії – куртці на замку і штанях на широкій гумці з оригінальним оформленням пояса. Вона прикрила очі долонею від сонця. Волосся Леді Ле завила у великі локони, а за її спиною видається річка і зелені береги.

На другому кадрі зображений частий гість стрічки ведучої – водій Le Маршрутки Богдан Богданович, якого шанувальники Лесі встигли полюбити, оцінивши його колоритні образи. На цей раз він одягнув сітчасту майку, спортивні світлі шорти і зручні капці, а також кепку.

Закрило від сорому обличчя: Леся Нікітюк зізналася шанувальникам, що змусило її червоніти

Закрило від сорому обличчя: Леся Нікітюк зізналася шанувальникам, що змусило її червоніти

Леся Нікітюк запропонувала шанувальникам оцінити стиль свого колеги (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

"Закрила від стіда обличчя, бо побачила оце. Став нам оцінки за стиль у коментах від 1 до 10", - оригінально і у віршованій формі підписала фото Леся.

  • Леся, пробач, але за стилем Богдан Богданович зробив тебе. Перемога за ним
  • Криворізький стіляга
  • Блін, сексі мен
  • Зате не жарко і в маршрутку пустять
  • Леся, Ви як завжди Агонь, я ставлю 10
  • Супер футболка. Сексі
  • Стильно, модно, молодіжно
  • Леся, ви як і завжди просто чудова! Так тримати!
  • Так Богданич прям законодавець мод! Стиль Ле маршрутка цілком витриманий. Обом по 10

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Леся Нікітюк в небесно-блакитному кроп-топі і міні з пікантним розрізом підкорила стрункими формами.

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