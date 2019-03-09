"Закрутили романчик": дружина Миколи Тищенко поділилася подробицями особистого життя

Барановська Алла поділилася фотосесією в бікіні, зробленої її чоловіком

Жена известного ресторатора Николая Тищенко, экс-модель и бизнесвумен Алла Барановская, которая продолжает радовать сеть пляжными снимками из Таиланда, рассказала о знаменательной семейной дате, которую вскоре отметит их пара. В Instagram она опубликовала фотосет в купальнике, который устроил для нее супруг, и призналась, что весной они отпразднуют 5 лет отношений.

Алла в бикини сочного зеленого цвета с упоением наслаждается водными процедурами. Прозрачная бирюзовая вода океана и тропические пейзажи стали потрясающей природной декорацией для яркой и эмоциональной фотосессии.

"10 кадров by муж. Сидим на берегу, встречаем закат и чуть не икнули, когда осознали, что весной будем отмечать 5 лет отношений. Ну, как отмечать. Напоминание бы поставить. Я не парюсь с датами. Е-мае... Закрутили романчик. Кто в отношениях? Сколько уже вместе? Кто больше 15 лет, какое зелье друг другу для вечной любви и страсти подливаете? Я хочу только так", - призналась жена Тищенко.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Подписчики девушки начала делиться собственными секретами счастливого брака и методами эффективного поддержания страсти и желания в длительных отношениях. Также они не упустили возможности досрочно поздравить пару и задарить Аллу комплиментами, отметив, что у экс-модели отличная фигура.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

"Вау! Какой купальник, какая вода, какая Алла!", "Какая у Вас фигура потрясающая, не насмотреться", "Аллочка, красотка", "Алла поздравляю вас с Колей, искренне. Верю в ваши отношения и любовь. Навсегда", - писали комментаторы.

Также Барановская не удержалась, чтобы не показать чувственную фотосессию в цельном купальнике с трендовым в этом сезоне анималистичным принтом. Эффектная красавица позирует, прижавшись спиной к дереву и томно прикрыв веки, волосы, чуть тронуты естественной волной, свободно ложатся на грудь.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

"Моя жизнь в джунглях", - лаконично и доходчиво подписала кадр жена Николая Тищенко.

Напомним, что Николай Тищенко, его жена Алла Барановская и сын Давид снялись в трогательной семейной фотосессии для известного журнала.

К слову, Алла Барановская рассказала о попытках поклонниц ресторатора Николая Тищенко отбить у нее мужа.