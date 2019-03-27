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Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.03.2019 - 20:33
Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися
Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)
Ольга Турчанікова
Журналіст LITE

Самі знамениті пари, яким "і так добре"

Вони щасливі разом, багато хто – навіть з дітьми, але як і раніше воліють залишатися кожен під своїм прізвищем. Можливо, справа у фінансовій стороні питання і небажання підписувати складні шлюбні договори. А може, і правда вважають, що інститут шлюбу себе зжив. Але як би там не було, узаконювати свої стосунки вони не поспішають. Згадуємо найбільш знамениті "цивільні" пари.

Наталія Водянова і Антуан Арно

Наталя Водянова і Антуан Арно

Антуан Арно і Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Знаменита російська модель і філантроп Наталія Водянова і французький бізнесмен, спадкоємець Louis Vuitton Moët Hennessy Антуан Арно познайомилися ще в 2008-му році. Тоді красуня була заміжня за британським лордом, що, тим не менш, не завадило Антуану відзначити її неземну красу і особливу ауру. Пара періодично пересікалася на різних заходах, а в 2011, коли обидва були вільні і ніщо не заважало їх відносин, молоді люди почали зустрічатися.

Антуан Арно і Наталія Водянова

Арно і Водянова

Антуан Арно і Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Причому все складалося ідеально буквально з перших днів і до цих пір: Наталя і Антуан постійно признаються один одному в любові, у них є двоє прекрасних дітей, кожну вільну хвилину вони прагнуть провести разом, але ось одружуватися не поспішають. Чому?

Сама Наталя якось зізналася, що причина тому – страх порушити ідилію, що панує між ними. А ще – бажання влаштувати по-справжньому казкове свято, на яке потрібно витратити багато сил і часу, якого зараз у неї обмаль через численні робочі зустрічі та благодійності. Втім, вона зазначає, що рано чи пізно це станеться. А якщо й ні, вони все одно почувають себе чоловіком і дружиною.

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)

Пара знаменитої британської моделі і популярного актора – ще один яскравий приклад, коли шлюб не грає занадто великої ролі. З тією лише різницею, що практично протягом усього спільного періоду вони все ж збираються одружитися. Роузі і Джейсон познайомилися в квітні 2010 року і практично відразу стали жити разом. Незабаром пара обзавелася власним будинком – 2-поверховий особняк в Беверлі-Хіллз вони придбали за $ 12.9 млн

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)

Відносини зірки подіумів і великих екранів складалися як не можна краще: за словами знаменитостей, між ними завжди було дивовижно повне взаєморозуміння. До того ж Джейсон, який, до речі, на 20 років старше Роузі, завжди був справжнім авторитетом для дівчини. Саме завдяки його порадам акторський дебют Хантінгтон-Уайтлі був таким вдалим (критики високо оцінили гру Роузі у фільмі "Трансформери 3: Темна сторона Місяця"). А сам Джейсон не раз розповідав в інтерв'ю, що знайшов свій ідеал.

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Роузі Хантінгтон-Уайтлі та Джейсон Стетхем (фото: instagram.com/rosiehw)

І ось в 2016-му році – нарешті блага звістка: дівчина отримала заповітне кільце вартістю $300,000 і пара готується до весілля. Але на цьому новини не закінчилися: незабаром виявилося, що Роузі вагітна і церемонію одруження довелося перенести. Син знаменитої пари – Джек Оскар Стетхем – з'явився на світ в червні 2017-го, а вони все ще не одружилися. Спочатку Роузі хотіла повернутися в форму, потім обом заважала кар'єра. За останніми даними, пара повинна була узаконити відносини напередодні 2019-го року. Весь світ гадав, де проходитиме церемонія і в сукні якогось дизайнера буде модель, але подія так і не відбулося. Що ж, можливо, час ще не прийшов.

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас

Анна Курнікова і Енріке Іглесіас

Знаменита тенісистка і популярний іспанський співак познайомилися в 2001-му році – Ганна взяла участь у зйомках його кліпу. Незважаючи на те, що їхні стосунки почалися з не сильно романтичного епізоду – за сюжетом відео, Енріке повинен був поцілувати Ганну, що він робити категорично не захотів через застуду на її губі. Але все ж від долі парі піти не вдалося – незабаром вони почали зустрічатися. Причому по-тихому. Ніяких гучних скандалів, зрад.

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Іспанський мачо якось зізнався, що завжди шукав саме таку дівчину: готову проміняти тусовки і клуби на спільний похід на природу і просто тихий вечір вдома. Анна, в свою чергу, розповідала, що між ними панує повне взаєморозуміння, і вона завжди готова вислухати коханого і піти йому назустріч. Ідилія між знаменитостями підтвердилася і фактом вагітності Анни.

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

16 грудня 2017-го року у пари народилися двійнята – син Ніколас і дочка Люсі. І начебто все ідеально, але є одне але – пара так і не узаконила відносини. Втім, Анну і Енріке, схоже, цей факт турбує менше, ніж громадськість. В інтерв'ю співак зізнався, що навряд чи одруження може зробити їх ще більш щасливими.

Єва Мендес і Райан Гослінг

Єва Мендес і Райан Гослінг

Єва Мендес і Райан Гослінг

Історія кохання гарячої красуні, в жилах якої тече кубинська кров, і одного з найбільш знаменитих голлівудських серцеїдів почалася в кіно – у 2011 році вони зіграли разом у фільмі "Місце під соснами", причому пару. І мабуть, так увійшли в роль, що розлучитися вже просто не змогли. А ось афішувати свої стосунки не стали: пара довго приховувала почуття, зрідка все ж потрапляючи під приціли папараці. Можливо, тому, що вони не бажали виносити свої відносини на обговорення широкої громадськості, ця сама громадськість постійно вигадувала про них все нові факти, частіше – не дуже позитивні.

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Закон не писаний: знамениті зіркові пари, які не поспішають одружуватися

Так, мабуть, Мендес та Гослінг – рекордсмени серед знаменитих пар за кількістю "розлучень". Тим не менш, за цей період Єва і Райан вже встигли народити двох дочок: Есмеральда Амада Гослінг з'явилася на світ в 2014 році, а Амада Чи Гослінг – у 2016-м. А ось до вівтаря знамениті актори поки так і не дісталися. Зрозуміло, коментувати це, як і все інше, що стосується їх особистого життя, пара не поспішає.

Ірина Шейк і Бредлі Купер

Бредлі Купер та Ірина Шейк

Бредлі Купер та Ірина Шейк (фото: GettyImages)

Ще одна прихована парочка – російська супермодель і американський актор – почали свої відносини в 2015-му році, але з офіційними заявами тягнули. Ірина, яка обожнює виставляти у соцмережах кожен свій крок, в цей раз не поспішала. Так, перший спільний вихід пари відбувся практично через рік – вони разом відвідали Тиждень моди в Парижі. Тим не менш, відомо, що вже через 6 місяців молоді люди стали жити разом. А ще Бредлі познайомив Ірину зі своєю мамою Глорією, що було ще одним добрим знаком. Незабаром їм все ж вдалося здивувати громадськість гарячою новиною: Ірина вагітна. Втім, заяв вони не давали.

Просто на показ Victoria's Secret в 2016-му році, де Ірина виступила в якості дебютантки, вона прийшла з кругленьким черевом, і приховати його не змогли ніякі розкішні вбрання білизняного бренду. З чуток, як тільки Бредлі дізнався про вагітність Ірини, тут же зробив їй пропозицію руки і серця. Але весілля, в кращих традиціях голлівудських пар, було вирішено перенести на момент, коли дитина підросте. В цьому році доньки Ірини та Бредлі Далі виповнилося два роки, але пара все ще не зібралася під вінець. Тим не менш, на спільних фото, які періодично з'являються в мережі, вони виглядають дуже щасливими і закоханими. І, схоже, пліткарям, які стверджують, що їх пара – це продуманий піар-хід, все ж доведеться прикусити язики.

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