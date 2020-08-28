ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті
Travel
Travel
Travel
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Точки зору

Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні

П'ятниця 28 серпня 2020 10:52
Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні
Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)
Автор: Lite

Співачка показала, як виглядає відразу після пробудження

Настя Каменських із задоволенням відкриває перед шанувальниками завісу таємниці над своїм особистим життям і щодня ділиться фото і відеозвітами про проведений час – вона намагається бути відкритою і привітною з усіма, хто потрапляє на сторінку в Instagram і цікавиться тим, як живе зірка. Хоч співачка і зізнається, що, як правило, не читає коментарі, адже часто там можна зустріти необ'єктивну критику, зате любить надихати фанів своїми постами і ділитися з ними секретами та порадами. Так, артистка ризикнула опублікувати знімки, зроблені в перші хвилини після пробудження.

Співачка влаштувала фотосет прямо в спальні і показала, в чому вона відпочиває вночі. На Насті – чорна комбінація на тонких бретелях з принтом у вигляді білих зірок і мереживом в області декольте. Її кучеряве волосся розпатлане, а сама артистка кокетливо прикрила обличчя без макіяжу рукою. Вона виглядає природно і ніжно.

Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні

Загадково-романтична: Каменських мереживний комбінації показала фото з спальні

Настя Каменських показала, як виглядає відразу після сну (фото: instagram.com/kamenskux)

"Добре ранок. Які ви в перші хвилини пробудження?" - запитала Настя, показавши свій сонний вигляд на камеру, хоча шанувальники запевнили зірку, що навіть рано вранці після пробудження вона виглядає просто неймовірно.

  • Бусинка
  • Красива
  • Красива
  • Така загадково-романтична
  • Надихаєте
  • Краща
  • Ви виглядаєте краще в перші хвилини пробудження, ніж я в принципі
  • Яка ви гарна
  • Красива, навіть сонна і без мейкапу
  • Настуня ти супер класна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Настя Каменських в короткому халатику з прозорими вставками поділилася своїм дієвим б'юті-ритуалом.

Читайте РБК-Україна в Google News

Новини України Настя Каменських
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати RBC.UA Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності Правилами користування сайтом і згодні з використанням файлів cookie. Ознайомитися
Погоджуюся