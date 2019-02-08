Загадкова Тіна Кароль заінтригувала прихильників красномовним фото

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Співачка запропонувала шанувальникам розгадати її загадку

Українська поп-діва Тіна Кароль спантеличила шанувальників новими фото і питанням до нього. В Instagram-акаунті вона опублікувала портретний знімок з пронизливим поглядом прямо в камеру.

На обличчя і біляві локони артистки падає розсіяне сонячне світло, її очі підведені чорною стрілкою, а внутрішній куточок чітко окреслений. Природний макіяж без звичної червоної помади з ледь помітним на губах блиском робить образ ніжним і чуттєвим одночасно.

"І яке питання задає цей погляд?" - запропонувала Тіна фанам розгадати загадку, заховану в її очах.

Фото: Тіна Кароль (instagram.com/tina_karol)

Деякі з підписників артистки відзначили, що в там читається зовсім нове почуття – готовність любити і бути коханою, а також бажання змін на краще, а смутку більше немає місця.

"Дуже ніжне і в той же час стильне, незвичайне, красиве і багато ще можна сказати", "Напевно, закохана", "Ви знаєте, Тіна практично на всіх фото ви шалено виглядаєте, але погляд ховає смуток, а на цьому фото він каже, що від нині тепер все буде по-іншому", "Погляд говорить,що .... Ви готові вже бути коханою і любити", "В очікуванні дива", - писали коментатори.

Скріншот коментарів (instagram.com/tina_karol)

Були і ті, хто згадав про знаки уваги до Тіни з боку її колеги і судді шоу "Голос країни" Дана Балана.

Раніше Тіна Кароль опублікувала літнє кокетливе фото і повідомила шанувальникам, що сумує за теплом, весною і почуттями, що пробуджує ця пора.

Нагадаємо, що Тіна Кароль розповіла, чому зважилася на особисту сповідь у фільмі "Сила любові і голосу" і зазначила, що зараз не змогла б так оголити душу.

Відео: РБК-Україна