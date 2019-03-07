Загадкова Настя Каменських з'явилася у компанії незнайомця

Схоже, співачка зібралася летіти на свята

Известная певица Настя Каменских, она же NK, которая обратилась к поклонникам с заманчивым предложением, появилась в компании незнакомого молодого человека. Кадры с загадочным мужчиной в лифте звезда опубликовала в Instagram.

Артистка позирует в черной объемной куртке с оригинальными яркими принтами под граффити и резинками на рукавах и внизу. Она делает селфи в лифте, а из-за ее спины выглядывает парень. Волосы певицы традиционно уложены в аккуратные волны.

На другом кадре уставшая и сонная знаменитость смотрит прямо в камеру. Внизу отмечено время – 5.56 утра.

Фото: Настя Каменских (instagram.com/kamenskux)

А чуть позже Настя рассекретила свое место пребывания – она показала вид из окна авто. За стеклом можно рассмотреть не только рассветные пейзажи, но и самолеты. Таким образом Настя дала понять, что запланировала поездку.

Фото: виды аэропорта из окна машины (instagram.com/kamenskux)

Напомним, что Настя Каменских устроила зрелищную фотосессию в различных образах, многие из которых были весьма откровенными. Так, она запечатлена на фото в коротком топе нежного персикового цвета и трусиках в тон, томно позируя перед объективом фотографа.

Ранее Настя Каменских в черном классическом боди восхитила поклонников стройными длинными ногами, спровоцировав бурное обсуждение в сети.

К слову, Настя Каменских заслужила одобрение придирчивых подписчиков, которым надоели пикантные снимки певицы, появлением в джинсовой юбке-мини и бомбере.

Видео: РБК-Украина