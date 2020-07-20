Піклуйся про мене: Джамала присвятила молодшому синові неймовірно зворушливе відео

Джамала з сім'єю (фото: instagram.com/jamalajaaa)

У ніжному ролику співачка постала під час другої вагітності

Місяць тому Джамала вдруге стала мамою - співачка народила ще одного сина, якого назвали Селім-Гірай. Артистка звикає до нового статусу і зізнається, що бути мамою двох хлопчаків - просто чудово, хоч іноді і важко. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася неймовірно зворушливим відеороликом, який присвятила молодшій дитині.

Відео було зроблено під час сімейної фотосесії, коли Джамала була вагітна другим сином. В ролику можна побачити чоловіка знаменитості Бекіра Сулейманова і дворічного синочка Еміра-Рахмана. Малюк ніжно торкається і цілує мамин живіт і вся сім'я з нетерпінням чекає появи малюка на світ.

В одному з кадрів видно, як Селім-Гірай штовхається в животі у мами. За кадром звучить пісня Watch over me у виконанні самої артистки.

Джамала зворушила ніжним сімейним відеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поділилася Джамала.

Фолловери засипали співачку розчуленими коментарями - деякі зізналися, що навіть розплакалися після перегляду відео.

Суцільна ніжність

Океан любові, краси і ніжності. З першим місяцем Селимушку!

Як ніжно! Джа, з цього міг би вийти дуже гарний кліп до пісні "Watch over me"

Дуже красиво

Божествено і заворожує ,дякую за пісню

Просто заворожує. Ві прекрасна батьківщина!

Як це чудово

Дуже ніжно, красиво. За душу бере, я аж розплакалася

Суцільна ніжність та любов

Як гарно!!!

Просто нереально чуттєво, особливо фрагмент, де животик ворушиться

Джаа, як чарівно, можна померти

Неймовірно красиво, ніжно, зворушливо! Спасибі, Джамала!

Скріншот коментарів

Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.