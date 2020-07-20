Піклуйся про мене: Джамала присвятила молодшому синові неймовірно зворушливе відео

У ніжному ролику співачка постала під час другої вагітності
Місяць тому Джамала вдруге стала мамою - співачка народила ще одного сина, якого назвали Селім-Гірай. Артистка звикає до нового статусу і зізнається, що бути мамою двох хлопчаків - просто чудово, хоч іноді і важко. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася неймовірно зворушливим відеороликом, який присвятила молодшій дитині.
Відео було зроблено під час сімейної фотосесії, коли Джамала була вагітна другим сином. В ролику можна побачити чоловіка знаменитості Бекіра Сулейманова і дворічного синочка Еміра-Рахмана. Малюк ніжно торкається і цілує мамин живіт і вся сім'я з нетерпінням чекає появи малюка на світ.
В одному з кадрів видно, як Селім-Гірай штовхається в животі у мами. За кадром звучить пісня Watch over me у виконанні самої артистки.
Джамала зворушила ніжним сімейним відеороликом (фото: instagram.com/jamalajaaa)
"Піклуйся про мене. Watch over me. Мені так подобається це слово, його значенення. В ньому стільки любові та відповідальності. Я піклуюся про Селім-Гірая, він піклується про мене, Сеїт-Бекір піклується про нас, а Емір-Рахман піклується, щоб ми не розслаблялися. Один місяць додаткового піклування та любові", - трепетно поділилася Джамала.
Фолловери засипали співачку розчуленими коментарями - деякі зізналися, що навіть розплакалися після перегляду відео.
Скріншот коментарів
Раніше Джамала показала прогулянку з новонародженим сином і захопила стильним луком.