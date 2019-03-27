Турботлива мама: Лілія Ребрик розповіла про правильний вибір вітамінів для дітей

Лілія Ребрик з чоловіком і донькою Діаною (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Телеведуча ретельно підходить до питання покупки вітамінів для своїх дівчаток

Популярна телеведуча Лілія Ребрик успішно суміщує кар'єру і материнство. Мама двох чарівних дочок, Діани і Поліни, встигає не тільки вести ранкове шоу на одному з провідних українських каналів, але і займається вихованням своїх маляток. Величезну увагу вона приділяє їх розвитку та здоров'ю. Не дивно, що свій черговий пост в Instagram вона присвятила актуальному питанню вибору дитячих вітамінів, адже на вулиці весна - час посилити захисні сили організму, надати йому енергії та забезпечити необхідними корисними речовинами в повній мірі.

Так, Лілія розповіла, що вважає питання грамотного вибору вітамінів вкрай важливим і підходить до нього з усією відповідальністю. На її думку, перед їх прийомом варто проконсультуватися з лікарем і врахувати ряд важливих факторів.

"Найголовніше, що я вважаю - це той факт, що не можна "призначати" дитині вітаміни, не порадившись з ликарем. Але з іншого боку, вітаміни - це не ліки, тому перед вибором вітамінів - потрібно враховувати вік, склад (який я власне і погоджує з лікарем) і фізичні дані дитини. Якщо дитина займається спортом, вона може вимагати іншого набору харчування, ніж малюк, який цього не робить. І ще багато індивідуальних факторів", - пояснила ведуча.

Лілія Ребрик з чоловіком та доньками (фото: instagram.com/liliia.rebrik)

Вона зазначила, що старшій доньці Діані дає вітаміни курсом, а молодша, Поліна, поки отримує все необхідне з молоком матері, але вона додатково за рекомендацією лікаря дає дитині вітамін Д.

Підписники зірки подякували за цінну інформацію і стали ділитися особистим досвідом, а також прийшли в захват від сімейного фото мами з улюбленими дівчатами.

"Обожнюю ваших дівчаток, такі милі", "Яка ви красива! У нас на Буковині немає некрасивих. І доця теж дуже гарна дівчинка", "А ви, Ліля, теж повинні приймати вітаміни для годуючих, тим більше з таким графіком життя як у вас", "А коли ви покажете Поліночку? Так цікаво побачити, такі ж красиві дівчата, як і мама", - писали коментатори.

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила ніжною фотосесією в образі прекрасної Мавки.

Раніше Лілія Ребрик поділилася власними методами релаксації після важкого тижня.