Забити холодильник і льох: Олег Винник здивував сімейною підготовкою до новорічного застілля

Олег Винник (фото: ТК "Україна")

Вінник також зазначив, що в дитинстві дуже любив колядувати

На знімальному майданчику новорічного шоу «Привіт, 20-ті!», яке канал «Україна» покаже 31 грудня о 20:00, популярний співак Олег Винник, який раніше розповів про гонорар і райдері в новорічну ніч, поділився з журналістами дитячими спогадами про різдвяні свята.

Українці вже почали підготовку до Нового року. Поки одні наряджають ялинку і прикрашають будинок, інші продумують меню та готують подарунки. Та Олег Винник каже, що для нього має значення затишна й весела атмосфера свята, а не скільки страв буде на столі чи подарунків під ялинкою.

«Не настільки важливо, який буде подарунок, головне – щоб це було зроблено від серця. Я більш практична людина – можу влаштувати свято в той день, про який ніхто й не подумає. Це повинно бути відверто і по-справжньому, з любов'ю, – розповів Олег Винник в інтерв'ю каналу «Україна». – Я виріс у селі й пам'ятаю, що батьки готувалися до Нового року заздалегідь – спочатку треба було поїхати на базар скупитися, потім наготувати, забити холодильник і погріб. Мама була вже настільки втомлена, поки проб'ють ці куранти, що заплющувала очі, а я не розумів – де ж свято? І так деякі люди до сих пір готуються, а після застілля ще ж потрібно все прибрати. Тому для мене важливо, аби було зручно, затишно і весело, а не наскільки розкішно буде накритий стіл».

Співак також зізнався – в дитинстві він любив колядувати та посівати, хоча за це йому й діставалося від учителів.

«Бувало через це мене в школі викликали «на килим». Але моменти, коли ти йдеш у селі по снігу, колядуєш, справді незабутні. Я б і зараз так з радістю зробив», – поділився музикант за лаштунками новорічного шоу «Привіт, 20-ті!».

Олег Винник на сцені новорічного шоу «Привіт, 20-ті!»

Яскравий і видовищний виступ Олега Винника глядачі побачать 31 грудня о 20:00 в грандіозному новорічному шоу «Привіт, 20-ті!» на каналі «Україна». Нагадаємо, режисером-постановником святкового шоу став Герман Ненов. Для кожного артиста команда проекту приготувала яскраві постановки. Глядачів чекають номери з використанням сучасних мультимедійних технологій доповненої реальності, масові постановки за участю понад півсотні людей. Багато номерів будуть дуже ризиковані й навіть небезпечні. Виробництвом грандіозного проекту займається компанія Star Media.