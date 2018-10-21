"Забирала в мене булочки": Лобода зізналася, що "приховувала" вагітність від доньки

Фото: Світлана Лобода (instagram.com/lobodaofficial)

Дівчинка дізналася про це на восьмому місяці

Популярна українська співачка Світлана Лобода розповіла, що її гримери дізналися про вагітність раніше дочки. Про це вона заявила в програмі "Вечірній Ургант".

"Гримери дізналися про мою вагітність на п'ятому місяці. Живіт почав рости, і вони усвідомили, що змінюються параметри. А моя старша дочка дізналася на восьмому. Вона мені весь час казала: "Мама, ти не дуже гарно виглядаєш. Ти сильно поправилася. Тобі ж на сцені виступати". А коли я їла, вона підходила і забирала в мене булочки", - сказала вона.

У той же час, стверджує Лобода, дочка "мало не плакала", коли дізналася про таку важливу новину.

"Коли вона дізналася, Єва трохи не плакала. Вона була такою щасливою. Вона дуже сильно хотіла сестричку", - підкреслила вона.

До речі, опальна співачка Світлана Лобода, яку Верховна Рада хоче позбавити звання народної артистки, показала ідеальну фігуру після недавніх пологів. Це було перша публічна поява артистки з оголеним животом після народження Тільди.

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Відео: (video.rbc.ua)