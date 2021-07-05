Заберіть у неї підводку: дочка Полякової похвалилася зухвалим образом в купальнику
16-річна дочка Олі Полякової активно веде свій блог і регулярно публікує там яскраві фото і відео, часом нариваючись і на критика. Дівчина поділилася новим роликом, в якому постала в басейні в чорному купальнику.
Зухвалий лук Маша продемонструвала на своїй сторінці в Instagram.
Вона позувала на камеру в оригінальному купальнику і з мокрим волоссям. Також Полякова-молодша зробила яскравий макіяж з червоною помадою і густими чорними стрілками на очах.
Юна блогерка робить ліпсінк під популярну пісню, приймаючи при цьому спокусливі пози.
"Який би ви комент написали сюди?"- поцікавилася Маша у підписників.
Багато похвалили фігуру і купальник дівчини, проте без критики знову не обійшлося. На цей раз її засудили за занадто яскравий і недоречний макіяж - особливо стрілки на очах.
- Стрілки прибрати, брови нафарбувати, все
- Заберіть у неї підводку для очей
- Вперше бачу щоб купальник так ідеально сів, шикардос!
- Заберіть у дитини косметичку
- Викинути підводку для очей або навчися це робити красиво
- Що тобі не йдуть стрілки, бо очі і так вузькі
- Гарний купальник і красива ти
- Шикарна
- Стрілки кошмарні, а так мамина красотуля
- Блін, купальник такий крутий
- Гарна! Дуже! Купальник ідеально. Щодо макіяжу, божечки, як добре що ніхто не бачив, як малювалась я і мої подружки в такому віці
- Мама N 2
- Забагато косметики, природність краще
До слова, попереднє відео в блозі Маші також розкритикували, після чого вона вирішила відповісти недоброзичливцям.
"Ох, якби Instagram був як Ютуб, у мене напевно було б все відео в дизлайках. Найдизлайкнутий профіль був би. 85 негативних коментарів з 85. Але хлопців, ну як би мені пофіг. Ну серйозно", - розсміялася Маша на камеру.
Нагадаємо, що раніше Олю Полякову розкритикували за фото дочки Маші з автоматом.