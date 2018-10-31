"За кожним з нас стежать": Ірина Білик розповіла про зустрічі з НЛО

Фото: колаж РБК-Україна

Зірка зазначила, що в житті часто стикається з паранормальними явищами

Напередодні Геловіна, який відзначається в ніч з 31 жовтня на 1 листопада, відома українська співачка Ірина Білик зізналася, що вірить у паранормальні явища. Крім того, зірка зазначила, що в житті часто з ними стикається.

"Паранормальні явища зі мною трапляються майже кожен місяць. Два рази в житті я бачила НЛО. Вірю, що за кожним з нас стежать, але хто? Шалено хочеться дізнатися!" – цитує співачку її прес-служба.

Також Білик розповіла, чого дуже боїться висоти.

"Навіть невелике висота приводить мене в жах", – розповіла вона.

Також співачка розповіла, що якби їй довелося перевтілитися в якогось казкового персонажа, то це була б золота антилопа.

"Адже вона копитом могла вибивати гроші. Такий навик, думаю, хоче мати кожен", – зазначила Ірина.

Раніше повідомлялося, що знаменита співачка Ірина Білик поділилася в соціальній мережі фотознімками з відпочинку. На фото вона відображена в лісі в компанії екс-дружина Діми Коляденка і співачки, з якою вона дружить – Наталі Могилевської.

Перед цим повідомлялося, що Ірина Білик обзавелася квартирою в Одесі.

Також ми писали про те, що українців вразив зовнішній вигляд Ірини Білик, яка була присутня 7 жовтня на сьомому ефірі шоу "Танці з зірками".

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Відео: РБК-Україна