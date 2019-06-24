"За цю картину я багато віддам": Маша Єфросиніна умилила домашньою ідилією (відео)

Маша Єфросиніна також поскаржилася своїм шанувальникам на спеку, яка накрила Київ на вихідних. Однак навіть у такий, здавалося б, дуже неприємній ситуації, українська телеведуча знайшла незаперечний плюс. Єфросиніна показала шанувальникам зворушливий сімейний момент.

Так, Єфросиніна зазначила, що через спеку всі її рідні залишилися вдома. При цьому телеведуча навіть поспішила зняти коротке відео. На ньому бачимо дітей Єфросиніної – 15-річну доньку Нану, а також 4-річного сина Сашка. Діти ведучої грають на підлозі, де розкладені кубики "лего", різні машинки. Також зібрана дитяча залізниця. Нана допомагає будувати молодшому братові з кубиків.

Також далеко на килимку відпочиває чоловік Єфросиніної – бізнесмен Тимур Хромаєв, який читає книгу. Ну а зіркова мама тим часом знімає і коментує відео.

"Спека залишила всіх вдома. Неможливо вийти. Але ця картина – за неї я багато віддам", - коментує Маша гри дітей.

"Привіт! А ви типу не бачите мене. Збирає з тобою Нана лего, Шуро? Це ж таке щастя – мати таку сестру. А поцілувати сестру треба терміново", - говорить Єфросиніна. Відповідне відео з'явилося в twitter-блозі MyGlamWish.

Також Єфросиніна показала фінальний кадр – на кухні. Телеведуча відзначила, що у домашніх посиденьок є один "мінус" – всі багато їдять, не встигає перемити посуд.

Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Нагадаємо, що до цього Маша Єфросиніна зворушила мережу душевним фото з синочком. Фото так сподобалося шанувальникам ведучої, що вони залишили масу теплих і душевних коментарів на адресу мами і хлопчика.

Також нагадаємо, що нещодавно Єфросиніна запустила у своєму блозі нову рубрику #МашаПриседаша. На численні прохання своїх шанувальників, телеведуча вирішила записати серію відео і показати свій комплекс корисних вправ. Але підійшла вона до цього креативно. І записала комплекси для різних життєвих ситуація. Наприклад, як можна тренуватися, граючи з дитиною.

А одна з недавніх відео присвячене фітнесу під час прибирання. Показані вправи спрямовані на прокачування м'язів сідниць, а також спини.