Юрій Ткач в образі Аліси з Країни чудес, Гарік Бірча - Трубадур: учасники Ліги Сміху перевтіляться у казкових персонажів

На цьому етапі на сцені "Ліги Сміху" виступлять чотири команди: "30+", тренер якої Гарік Бірча, "Відпочиваємо разом" під керівництвом Станіслава Боклана, "Пішло, поїхало" з тренером Олею Поляковою, а також "Наш формат" та Юрій Ткач (до речі, як-то Ткач прокоментував відносини з Поляковою).

Цього разу командам належить жартувати на тему екранізацій відомих казок. Так, глядачі побачать смішні інтерпретації за мотивами "Бременських музикантів", "Пригод барона Мюнхаузена", "Алладіна" і "Аліси в країні чудес".

Під час чергового ефіру шоу "Ліга Сміху" гумористи перевтіляться у героїв казок (фото: прес-служба 1+1)

Першому тандему "30+" і Гарику Бірчі дісталася казка Братів Грімм і популярний мультфільм по її мотивам — "Бременські музиканти". Хлопці пофантазувати на тему, як виглядало б продовження улюбленого мультика, розігравши такі сценки, як весілля Трубадура і принцеси, знайомство зі сватами і виховання сина.

У сценці "Аладдін" Оля Полякова приміряє кілька незвичайних образів: чарівної лампи, лиходія Джафара і принцеси Жасмін. Також хлопці покажуть, як виглядали б профілі мультяшних героїв в Instagram. Наприклад, вовка з "Ну, постривай" і панди кунг-фу з однойменного мультика.

Наш формат, Юрій Ткач (фото: прес-служба 1+1)

Тандему Юрію Ткачу і команді "Наш формат" дісталася казка "Аліса в Країні Див", де тренер виконав роль трохи потовстівшої головної героїні, яка потрапила в Україну.

Також учасники поборються в конкурсі пародій. Команди були вільні у виборі теми для цього змагання. Таким чином, глядачі побачать, як виглядала б група The Beatles, якби вона була створена в Україні, смішну пародію на українську групу Mozgi, а також своє бачення на програму "Аншлаг" і ведучого-кулінара Бориса Бурду.

Пародія на групу Mozgi (фото: прес-служба 1+1)

Хто отримає найбільшу кількість балів, а хто покине цей етап, дивіться в ефірі телеканалу "1+1" 11 жовтня, о 20:25.

Нагадаємо, раніше Маша Полякова вразила сяючим виглядом і новим стильним чином.