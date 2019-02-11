Юна онука Ротару зачарувала ефектною зимовою фотосесією

Юна модель позувала з чотириногими улюбленцями

Внучка легенды эстрады Софии Ротару, Соня Евдокименко, которая решила пойти по стопам бабушки и успела записать первый трек, покорила сеть зрелищной зимней фотосессией, которую она опубликовала в Instagram.

На красочном снимке юная красавица позирует в обнимку со своим четверолапым лохматым другом. Она облачена в белые штаны и сапоги для верховой езды, джинсовую куртку с мехом и вязанную шапку молочного цвета.

"Субботняя загородная прогулка", - коротко и ясно подписала фото девушка на английском языке.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

"Такая красивая! Будь счастлива", "Красота с красотой", "Такая красивая", "Да какая же красота...Нууу, ты тоже неплохо смотришься, Соф", - с юмором писали комментаторы.

Скриншот комментариев (instagram.com/iamsofiaeve)

«Когда мы закончили, Джимми убежал. Люблю милые закадровые моменты», - призналась София.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

В своих "историях" она нежно обнимает лошадь и позирует с ней. В коротком ролике внучка Ротару выводит коня и кормит его с руки, держа за поводья и заливисто смеясь.

Фото: Соня Евдокименко (instagram.com/iamsofiaeve)

Напомним, что Соня Евдокименко покорила сеть стильной стрит-стайл фотосессией, во время которой позировала на улицах Лондона в разных образах, срывая восхищенные комплименты подписчиков.

Кстати, бабушка девушки, певица София Ротару высоко оценила дебют единственной внучки. Ей понравилась первая музыкальная работа Сони – песня Unbreakable. Кстати, девушка специально по такому случаю даже взяла творческий псевдоним, назвавшись Sofia Eve.