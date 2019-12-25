Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави

Маша поділилася смішним відео з засніжених схилів
14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша - досить самостійна й активна дівчинка. Вона вчиться в школі, старанно стежить за фігурою і пробує свої сили в різних областях - модельному бізнесі, співі та інших. Також юна красуня активно розвиває свій интаграм-блог, де вже більше 144 тис. підписників. Зіркова мама Маші нещодавно розкрила, скільки дівчинка заробляє в мережі - сума вражає!
Поки в Києві дощ та плюсова температура, Марія вирушила підкорювати гірські схили. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото і відео своїх зимових розваг.
Для спортивного дня юна лижниця вибрала яскравий жовто-блакитний костюм, не забувши і про шолом. На фото дівчинка позує на лижах на тлі схилу, мружачись на сонці.
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)
Також вона виклала веселе відео, на якому показала, як дійсно катається - в ролику Полякова-молодша йде пішки по снігу в лижних черевиках, а в кінці і зовсім лягає і котиться по схилу, весело сміючись.
Відео: Маша Полякова катається на лижах (instagram.com/mashapolyakova)
"А як катаєтеся на лижах ви?" - запитала Маша у підписників.
Судячи по чоловічому голосу за кадром, вона активно відпочиває в компанії тата.
Геолокацію вона не поставила, так що фолловери цікавляться, де відпочиває дівчина, а заодно розповідають про свої спортивні успіхи.
Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)
Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами.