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Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави

Lite » Новини шоу-бізнесу 25.12.2019 - 16:23
Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Маша поділилася смішним відео з засніжених схилів

14-річна дочка співачки Олі Полякової Маша - досить самостійна й активна дівчинка. Вона вчиться в школі, старанно стежить за фігурою і пробує свої сили в різних областях - модельному бізнесі, співі та інших. Також юна красуня активно розвиває свій интаграм-блог, де вже більше 144 тис. підписників. Зіркова мама Маші нещодавно розкрила, скільки дівчинка заробляє в мережі - сума вражає!

Поки в Києві дощ та плюсова температура, Марія вирушила підкорювати гірські схили. На своїй сторінці в Instagram вона поділилася яскравими фото і відео своїх зимових розваг.

Для спортивного дня юна лижниця вибрала яскравий жовто-блакитний костюм, не забувши і про шолом. На фото дівчинка позує на лижах на тлі схилу, мружачись на сонці.

Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Також вона виклала веселе відео, на якому показала, як дійсно катається - в ролику Полякова-молодша йде пішки по снігу в лижних черевиках, а в кінці і зовсім лягає і котиться по схилу, весело сміючись.

Відео: Маша Полякова катається на лижах (instagram.com/mashapolyakova)

"А як катаєтеся на лижах ви?" - запитала Маша у підписників.

Судячи по чоловічому голосу за кадром, вона активно відпочиває в компанії тата.

Геолокацію вона не поставила, так що фолловери цікавляться, де відпочиває дівчина, а заодно розповідають про свої спортивні успіхи.

  • Красуня!!! Мамині гені є, а ще своя харизма!!! Сонячна!!!
  • Не катаюся, але хочу навчитися
  • Так, приблизно так само, тільки швидше і з вітерцем, ах так, ну і звичайно ж стрімголов
  • Навіть дуже добре)
  • Яка краса, ти дуже красива
  • Приблизно, так само
  • Я катаюся на лижах як вийде, головне - це не ВПАСТИ!
  • По асфальту як то не дуже на лижах кататися
  • Краса і Красотуля !!!!!
  • У нас в Драгобраті немає снігу

Юна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забавиЮна лижниця: дочка Олі Полякової показала веселі зимові забави

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше дочка Олі Полякової блиснула стильними повсякденними образами.

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