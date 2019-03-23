YUNA 2019: кращі образи переможців музичної премії

У п'ятницю, 22 березня в київському Палаці "Україна" відбулася церемонія нагородження премії YUNA 2019. Українські зірки змагалися не тільки за статуетки, але й блищали в запаморочливих вбраннях на червоній доріжці заходу. Тріумфаторами вечора стали співачка MARUV і гурт THE HARDKISS, які отримали відразу три нагороди, гурт KAZKA забрав додому дві статуетки, а MONATIK двічі став лауреатом.

Так, Анна Корсун, вона ж MARUV була названа "Відкриттям року", її трек Drunk Groove удостоївся звання кращого хіта іноземною мовою. Крім того, ця пісня принесла перемогу в номінації "Кращий дует" за виконанням з діджеєм, музикантом Михайлом Бусіним (BOOSIN).

Співачка вийшла на червону доріжку в епатажному образі. Коротка оригінальна сукня в горошок, кольорові колготи і фіолетоваперуку, яку вона запозичила у стиліста колеги Юлії Саніної.

Фото: MARUV (instagram.com/maruvofficial)

Сама ж фронтвумен гурту THE HARDKISS також не поїхала з порожніми руками. Юлія та її музиканти здобули перемогу в категоріях – "Найкращий рок-гурт", "Кращий альбом" і "Краще концертне шоу".

Фото: THE HARDKISS (instagram.com/the_hardkiss)

Вокаліста колективу з'явилася на публіці в оригінальній сукні з рюшами і принтом від українського бренду Rybalko.

Фото: THE HARDKISS (instagram.com/the_hardkiss)

Хіт-мільйонник "Плакала" приніс тріо KAZKA перемогу в категорії "Краща пісня", а також музиканти були названі кращою поп-групою. Артисти виглядали на сцені підкреслено стильно і не забули подякувати шанувальникам, організаторам і творчій команді.

"Поп-гурт року і Пісня року! Міг цей день бути кращим?" - артисти написали в Instagram.

Фото: KAZKA (instagram.com/kazka.band)

Дмитро Монатік також став одним із тріумфаторів вечора. Він був названий кращим виконавцем, а також разом з Надею Дорофєєвої здобув перемогу в номінації "Кращий відеокліп" за роботу на хіт "Глубоко". MONATIK дефілював на публіці в стильному костюмі від українського бренду FROLOV. Він також показав рідкісне фото з коханою дружиною Іриною Демічевою.

Фото: MONATIK (instagram.com/monatik_official)

Надя Дорофєєва красувалася на червоній доріжці в пікантному вбранні з прозорою спідницею, прикрашеною пір'ям.

Фото: MONATIK і Надя Дорофєєва (instagram.com/monatik_official)

Настя Каменських, яка сольно виступає під псевдонімом NK, вразила своїм сміливим і відвертим образом. Спеціально з такої нагоди вона вибрала лук від українського дизайнера Ірини Лан. Настя наділа блискучу сукню-міні відтінку металік з відкритою спиною і рожеву шубку.

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Співака була невимовно рада отримати статуетку за кращий музичний хіт, яким була визнана її пісня "Тримай".

Фото: Настя Каменських instagram.com/kamenskux)

Кращою виконавицею організатори YUNA 2019 назвали Джамалу. Вона піднялася на сцену в стильному і стриманому образі в чорних тонах. Окремої уваги заслуговує тренч артистки з розсипом страз.

Фото: Джамала (instagram.com/jamalajaaa)

Кращою піснею в жанрі хіп-хоп став трек молодої українською співачки Аліни Паш - Bitanga. Вона пройшлася по червоній доріжці в образі від бренду Artem Klimchuk.

Фото: Аліна Паш (instagram.com/alinapash)

Кращим менеджметом артиста став продюсерський центр MAMAMUSIC NIKITIN Talent Management - Юрій Нікітін (KAZKA).

Спеціальну нагороду за внесок у розвиток української музики отримав колектив "Бумбокс" і Андрій Хливнюк.

Фото: Андрій Хливнюк та Катя Осадча (instagram.com/kosadcha)

Нагадаємо, що українська співачка Джамала розповіла, як вона вирушила на Балі задля плідної роботи на віддаленій студії.

До речі, гурт KAZKA заявив про бажання спробувати свої сили на Нацвідборі на "Євробачення" наступного року і взяти реванш.