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Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму "Віддана"

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.01.2020 - 16:41
Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму "Віддана"
Фото: ОСКАР

На екранах мережі кінотеатрів «Оскар» фільм «Віддана» стартує з 16 січня.

13 січня у кінотеатрі «Оскар» (ТРЦ Gulliver) відбулася гала-прем'єра українського фільму «Віддана».

Першими стрічку побачили: Юлія Саніна та Валерій Бебко (The Hardkiss), "The Maneken", Лілія Пустовіт, LAUD, Олексій Гладушевський, Ірина Данилевська, Віталіна Ющенко, Олімпія Вайтмусташ, Ахтем Сейтаблаєв, Ірма Вітовська, Наталія Васько, Ірина Костюк, Сергій Созановський, Роман Луцький, Тоня Ноябрьова, Жан Гріцфельдт, Христина Сиволап, Маріанна Янушевич, Олеся Романова, Надія Матвєєва, Олександра Новікова, Крістіна Бобкова, Соломія Вітвіцька та багато інших.

Про фільм «Віддана»

Віддана. Офіційний трейлер (прем'єр прем'єра фільму 16.01.2020)

«Віддана» — історична драма, знята за мотивами роману «Фелікс Австрія» української письменниці Софії Андрухович. Стрічка заворожує з першої секунди та переносить всіх глядачів у 1868 рік. Під час пожежі, лікар Ангер втратив дружину, проте зумів врятувати доньку Аделю та Стефанію (доньку хатніх робітників). Він виховував дівчат, як рідних сестер, але через 25 років кордони між ними починають стиратись, а вирій подій поглинає з головою…

Зіркові гості на прем'єрі фільму «Віддана» в Києві

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Юлія Саніна (The Hardkiss)

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

"The Maneken" і Валерій Бебко (The Hardkiss)

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Лілія Пустовіт

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

LAUD

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Олімпія Вайтмусташ

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Жан Грицфельдт

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Наталія Васько

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Олексій Гладушевський

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Ірина Данилевська

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Ірма Вітовська

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Ахтем Сейтаблаєв (на фото - зліва)

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Сергій Созановський і Ірина Костюк

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Роман Луцький

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Роман Луцький і Соломія Вітвіцька

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Наталія Васько і Маріанна Янушевич

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Олеся Романова

Юлія Саніна, Ірма Вітовська, Лілія Пустовіт та інші зірки на гала-прем'єрі фільму &quot;Віддана&quot;

Олександра Новікова (на фото - зліва)

Гості прем'єри

Фото: Вероніка Монакова, Олександр Яловега

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