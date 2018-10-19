"Яскрава п'ятниця": Меган Маркл і принц Гаррі відвідали пляжну вечірку з серфінгістами

Колаж РБК-Україна

Герцогиня Сассекська вибрала для пляжу незвичайний образ

Герцоги Сассекські, Меган Маркл і принц Гаррі відвідали популярний пляж Бонді-Біч у передмісті Сіднея і поспілкувалися з місцевими серфінгістами. Барвисті фото були опубліковані на офіційній сторінці Кенсінгтонського палацу в Instagram.

Четвертий день свого офіційного туру по Австралії і Океанії принц Гаррі і Меган Маркл вирішили провести в неформальній обстановці. Вони вирушили на кілометрову піщану косу Бонді-Біч, щоб поспілкуватися з місцевою серфінг-спільнотою OneWave, яка вивчає проблеми психічного здоров'я.

Скріншоти фото (instagram.com/kensingtonroyal)

Серфінгісти розповіли Меган Маркл і принцу Гаррі про те, як серфінг і йога допомагають боротися з депресією і іншими нервовими розладами. Свою акцію на пляжі вони назвали "Яскрава п'ятниця" (Fluro Friday). До них приєдналися і інші австралійці в різнокольоровому одязі.

Меган Маркл для пляжного заходу вибрала абсолютно неформальний образ – смугастий сарафан від Martin Grant і босоніжки на танкетці, які вона потім зняла.

До речі, раніше ми писали про те, що мережу зворушив кумедний інцидент з Меган Маркл в Мельбурні.

А також повідомляли про те, що принц Гаррі розсмішив жителів Австралії дивною витівкою.

Відео: РБК-Україна