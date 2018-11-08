"Янголи" і демони в новому відео ТНМК

Кадр зі зйомок відео (фото: прес-служба "ТНМК")

Екранізована композиція увійде в нову платівку легендарної команди

Популярна українська група ТНМК представила відеокліп до нового синглу "Янголи" і анонсувала швидкий вихід міні-альбому.

Історія кліпу бере початок в інді-фешн фільмі відомого українського дизайнера і режисера Ольги Навроцької "Нерозлучні", який влітку 2018 року справив фурор на La Jolla International Fashion Film Festival в Каліфорнії.

"Спочатку була музика, яку написав Фагот. Потім з'явилася ідея для фешн-відео. Потім слова пісні і, нарешті, кліп для ТНМК", - пояснює Ольга.

Образи прийшли до неї під час однієї з медитацій.

"Я побачила сцену, яка викликала в мене змішані почуття... Це був поцілунок ангела і демона. В цей момент я раптом усвідомила, наскільки близькі стосунки пов'язують добро і зло в нашому світі і зрозуміла, що вони нероздільні", - додала режисер.

Кадри зі зйомок відео (фото: прес-служба "ТНМК")

Головною сполучною ланкою сюжету стала сова - птах, чий символ у багатьох культурах трактують по-різному.

"В цьому їх сила! Сови - зовсім не ті, ким здаються нам", - зазначає Навроцька.

В образі Фагота є три смужки Шиви на лобі. Він оповідач з іншого світу. З його появою кліп знайшов інший обсяг і нові фарби.

"Для мене це історія про внутрішню боротьбу. Про прийняття темної сторони життя", - резюмувала кліпмейкер.

Відео: YouTube/tnmkmusic

Додамо, що новий міні-альбом "танків" побачить світ вже 23 листопада.

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Відео: РБК-Україна