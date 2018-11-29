"Я знаю правду": продюсер розповів, хто був єдиною любов'ю Пугачової

Фото: Алла Пугачова (instagram.com/maxgalkinru)

Він опублікував раритетне фото з Примадонною і назвав ім'я чоловіка

Продюсер Андрій Разін повідомив, хто був єдиною і справжньою любов'ю відомої співачки Алли Пугачової. Він опублікував раритетне фото на своїй сторінці в Instagram.

На фото зображена молода Алла Борисівна зі своїм першим чоловіком, цирковим артистом Миколасом Орбакасом.

"Рідкісне фото Алли Пугачової та її першого чоловіка Міколаса Орбакаса. Я справді знаю правду. Це був єдиний чоловік, якого вона любила як жінка по-справжньому, від якого вона народила найулюбленішу свою дитину — доньку Кристину", - підписав фото Разін.

Скріншот поста (instagram.com/razin_andrei_lm)

Алла Пугачова вийшла заміж на Міколаса Орбакаса в 1969 році, коли тільки починала свою музичну кар'єру. Вони познайомилися в Державному училищі циркового та естрадного мистецтва. Відносини розвивалися стрімко – пара зіграла весілля через півроку.

Скріншот фото (fan-club-alla.ru)

Дочка Кристина народилася в сім'ї артистів через два роки після весілля. А в 1973 році шлюб розпався. Як розповідали джерела з близького оточення пари, розійшлися вони тихо і без скандалів.

Про свого першого чоловіка Алла Борисівна не дуже любить згадувати, а от її дочка Кристина регулярно спілкується з батьком, і він бажаний гість у її будинку.

Скріншот фото (fan-club alla.ru)

Крім того, Алла Пугачова неодноразово повідомляла, що справжнє сімейне щастя вона набула лише у п'ятому шлюбі, з гумористом Максимом Галкіним.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Галкін прокоментував чутки про розлучення з Пугачовою.

А також розповідали про те, що помолоділа Пугачова захопила соцмережу.

Відео: РБК-Україна