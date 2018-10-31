"Я твоя опора": Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники відзначили неймовірну схожість Віри і Соні

Відома українська співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим зворушливим фото. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливий знімок зі своєю старшою дочкою, 17-річної Сонею Кіперман.

На знімку дівчина тягнеться поцілувати маму в щоку, а Віра при цьому дивиться в об'єктив.

"Я твоя опора. Я твоя підтримка. Я твоя віра", - підписала фото 36-річна Брежнєва.

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники відзначили неймовірну схожість Віри і Соні, залишивши сотні компліментів.

"Дві очаровашки", "Які Ви щасливі дівчатка!!!!!!! Дай Бог , щоб так все життя!!!", "Дівчата ви світитеся щастям ! Не зупиняйтеся", "Які ви класні", "Ось це я розумію гени. чарівні красуні", "Так похожиииии!!!!Яке щастя,коли є Дочка!" - пишуть користувачі мережі.

Скріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Брежнєва виховує двох дочок – старшу дочку Соню від Віталія Войченко, а також молодшу Сару, яку народила в 2009 році від екс-чоловіка, українського бізнесмена Михайла Кіпермана. В даний час Брежнєва перебуває у шлюбі з продюсером і композитором Костянтином Меладзе, за якого вийшла заміж у 2015 році в Італії.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва, яка активно розвиває кар'єру на території Росії, розповіла, що користується фоторедакторами, але все ж виступає за натуральність.

Зазначимо, що Віра Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" в шикарному незвичайному сукню, що підкреслює її спокусливу фігуру.

Як повідомлялося, знаменита екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео.

Відео: РБК-Україна