ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

"Я твоя опора": Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

Lite » Зірки 31.10.2018 - 14:15
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)
Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники відзначили неймовірну схожість Віри і Соні

Відома українська співачка Віра Брежнєва порадувала шанувальників новим зворушливим фото. На своїй сторінці в Instagram зірка опублікувала зворушливий знімок зі своєю старшою дочкою, 17-річної Сонею Кіперман.

На знімку дівчина тягнеться поцілувати маму в щоку, а Віра при цьому дивиться в об'єктив.

"Я твоя опора. Я твоя підтримка. Я твоя віра", - підписала фото 36-річна Брежнєва.

&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

Фото: Віра Брежнєва (instagram.com/ververa)

Підписники відзначили неймовірну схожість Віри і Соні, залишивши сотні компліментів.

"Дві очаровашки", "Які Ви щасливі дівчатка!!!!!!! Дай Бог , щоб так все життя!!!", "Дівчата ви світитеся щастям ! Не зупиняйтеся", "Які ви класні", "Ось це я розумію гени. чарівні красуні", "Так похожиииии!!!!Яке щастя,коли є Дочка!" - пишуть користувачі мережі.

&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькою

&quot;Я твоя опора&quot;: Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото з донькоюСкріншот коментарів (instagram.com/ververa)

Нагадаємо, Брежнєва виховує двох дочок – старшу дочку Соню від Віталія Войченко, а також молодшу Сару, яку народила в 2009 році від екс-чоловіка, українського бізнесмена Михайла Кіпермана. В даний час Брежнєва перебуває у шлюбі з продюсером і композитором Костянтином Меладзе, за якого вийшла заміж у 2015 році в Італії.

Нагадаємо, раніше Віра Брежнєва, яка активно розвиває кар'єру на території Росії, розповіла, що користується фоторедакторами, але все ж виступає за натуральність.

Зазначимо, що Віра Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" в шикарному незвичайному сукню, що підкреслює її спокусливу фігуру.

Як повідомлялося, знаменита екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва виклала в соціальну мережу спокусливе відео.

Відео: РБК-Україна

Новини України Віра БрежнєвадетиInstagramсемьяпевец
Styler
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся