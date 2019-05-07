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"Я сказала так": Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.05.2019 - 17:32
"Я сказала так": Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою
Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Весілля відбудеться в червні у Венеції

"Маленька бджілка" Аліна Гросу давно виросла і стала успішною співачкою, а скоро перетвориться в заміжню даму - артистка щосили готується до весілля зі своїм коханим Олександром. Раніше її хрещена Ірина Білик проговорилася, що торжество відбудеться в червні у прекрасній Венеції, а зараз сама дівчина повідомила про офіційні заручини.

На своїй сторінці в Instagram 23-річна Аліна опублікувала фото, на якому зображена її права рука з розкішною обручкою з діамантом на безіменному пальці. Судячи з геолокації на публікації, співачка зараз перебуває в столиці Чехії, Празі - ймовірно, саме там коханий зробив їй пропозицію.

"#isaidyes (Я сказала так)", - підписала знімок Гросу.

&quot;Я сказала так&quot;: Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою

Фото: Аліна Гросу показала обручку (instagram.com/alina_grosu)

Ніяких інших деталей знаменитість розкривати не стала.

Шанувальники наввипередки вітають її з заручинами і бажають щастя в сімейному житті.

  • "Вітаю.Щастя вам"
  • "Вітаю, безмежного кохання вам!"
  • "Ура, вітаю"
  • "Алінка, бджілка ти наша) вітаємо тебе"
  • "Круто!!! Взаємної і чистої любові!!!"
  • "Вітаю вас, щастя вам, благополуччя, всього самого хорошого"
  • "Вітаю!!! Ви на це заслужили ))"
  • "Щастя і взаємо розуміння! ви будете найкрасивішою нареченою! Дай Бог, щоб це на все життя!"
  • "Вітаю, бажаю довгих років щасливого життя"
  • "Від душі вітаю вас і хочу побажати зіграти чудову весілля, створити міцну сім'ю, народити чудових діток і все життя прожити в щасті, радості, достатку, взаєморозуміння, кохання і розкоші"

Трохи раніше дівчина також опублікувала кілька атмосферних фото з Праги, на яких вона позує в гарній сукні з квітковим принтом.

&quot;Я сказала так&quot;: Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою&quot;Я сказала так&quot;: Аліна Гросу похвалилася розкішною обручкою

Фото: Аліна Гросу (instagram.com/alina_grosu)

Нагадаємо, Аліна протягом 4 років зустрічається з молодим чоловіком на ім'я Олександр, при цьому співачка ретельно приховує його від очей шанувальників і папараці.

Відзначимо, що раніше Аліна Гросу підкорила фанів ефектним фото.

А ще Аліна Гросу заінтригувала новиною про поповнення в сім'ї, якого вона чекає з нетерпінням.

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