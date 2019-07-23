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"Я сильно помилявся!" Топалов ошелешив раптовим зізнанням про весілля в Італії

Lite » Новини шоу-бізнесу 23.07.2019 - 09:47
"Я сильно помилявся!" Топалов ошелешив раптовим зізнанням про весілля в Італії
Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/reginatodorenko)

Музикант поділився романтичним фото з Сорренто

Регіна Тодоренко і Влад Топалов зіграли пишне італійську весілля в Сорренто ще 3 липня, але продовжують закидати мережу ексклюзивними кадрами з сімейного архіву. Телеведуча зізналася, що в їх альбомі – понад півтори тисячі унікальних кадрів з урочистості, які вона має намір дбайливо зберігати на довгу пам'ять. У свою чергу, Влад Топалов також зважився на щиросердне зізнання. На сторінці в Instagram він написав, про те, як змінилися його погляди після святкої церемонії.

Музикант розмістив душевне фото з дружиною, на якому вони позують разом на балконі розкішної вілли Асторія, де проходило весілля. З тераси відкривається приголомшливий вид на мальовничі околиці – море, бухту, човни і кораблі, скелястий берег. Ніжна наречена зворушливо притиснулася до нареченого, накривши своєю долонею його руку і опустивши повіки.

&quot;Я сильно помилявся!&quot; Топалов ошелешив раптовим зізнанням про весілля в Італії

Регіна Тодоренко і Влад Топалов (фото: instagram.com/vladtopalovofficial)

"Сьогодні всі мої думки знову в Італії. Як же хочеться назад. Я б ніколи не подумав, що скажу це, але я дуже скучив. Думав, що це свято для жінки.... Виявилося, я сильно помилявся! Було неймовірно! Наша вілла Асторія просто не відпускає мене. Як же хочеться туди зараз. Утрьох. Триматися за руки і гуляти по саду. А потім в прохолодному будинку готувати обід і грати з малюком", - зробив він несподіване зізнання.

Шанувальники пари були розчулені словами співака, а ще більше їх захопило трепетне фото молодят.

"Мені так подобається ваша пара. І дитина у вас просто чудова", "Друзі, які ви класні! Відчувається навіть з боку, що одне ціле... Завжди Регінка-дівчина подобалася, і за Влада боліла в його складний час. Будьте щасливі і здорові!", "Шикарне фото! Ви дуже гарна пара!", "Ромео і Джульєтта", "Шикарне фото шикарнї і шалено красивої пари!" - писали коментатори.

 

Скріншот коментарів

Раніше Регіна Тодоренко привела мережу в захват фото з маленьким сином.

Нагадаємо, що Регіна Тодоренко розвеселила і привела в замішання неординарним питанням про дітей.

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Новини України Влад ТопаловРегіна Тодоренко
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