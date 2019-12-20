"Я зробила це!" Шоптенко кардинально змінила імідж (фото)

Відомий український хореограф і екс-учасниця шоу "Танці з зірками" Альона Шоптенко зізналася на своїй сторінці в Instagram, що все своє життя ходила з довгим волоссям. Але зараз вирішила кардинально змінити стрижку і обрізати свої довгі локони.

У свій мікроблог вона розмістила відповідні фото. На них Шоптенко позує з волоссям по плечі.

"Я не можу повірити, що зробила це! 32 роки я ходила тільки з довгим волоссям! Коли я була підлітком, мені не дозволяла стригтися мама, і це призводило до конфліктів, адже дух протиріччя і жага експериментів зі своєю зовнішністю зашкалювали. Плюс було вкрай незручно робити зачіски на турніри з бальних танців з волоссям нижче попи.

У 16 років я все-таки підрізала кінчики, і моє волосся, позбувшись ваги, різко підскочило і стало кудрявитися. Так, ще 10 років я проходила з буйною кучерявою шевелюрою.

Ну і, ставши трохи постарше, я зрозуміла, що все-таки правильно зробила, що послухалася маму і не обрізала волосся коротко. Довге волосся було моєю візитною карткою багато років. Але після вагітності і структура волосся, і їх стан змінилося, тому я нарешті зважилася змінити зачіску", - зізналася Олена.

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Також пропонуємо вам побачити, якою знаменитість була до зміни зачіски.

Олена Шоптенко (Фото: instagram.com/alena_shoptenko)

Нагадаємо, раніше Шоптенко показала, як готується до Нового року з чоловіком.