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"Я щаслива": стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

П'ятниця 28 серпня 2020 09:57
"Я щаслива": стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Співачка подякувала шанувальникам за вітання з нагоди дня народження

Джамала 27 серпня відсвяткувала день народження. Співачка одержала багато привітань від зіркових колег і друзів і відданих шанувальників, чому була невимовно рада. Вона подякувала всім, хто залишив на її адресу теплі слова і побажання, а також поділилася стильним фотосетом в білосніжному костюмі-трійці.

Стильна співачка позувала в ансамблі від українського дизайнера Наталії Новицької: білосніжному піджаку-оверсайз вартістю 6700 грн, брюках з високою талією ( 3 700 грн) і утрамодній в цьому сезоні жилетці, яка підкреслила розкішне пишне декольте зірки. Взуття вона також підібрала в тон всього вбрання.

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

Скріншот: instagram.com/nataliyanovitska_

Джамала зробила "сяючий" ніжний макіяж з шимерними тінями ніжно-рожевого відтінку, виділила виразні очі і воліла ніжний нюдовый блиск для губ з помадою в тон. На шиї та зап'ястя у неї красувалися витончені ювелірні прикраси, а на пальці – масивна оригінальна каблучка.

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

&quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

Джамала приміряла стильний брючний костюм-трійку (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Дякую", - коротко підписала вона серію кадрів в стильному образі. А в InstaSrories зазначила: "стільки Привітань! Я щаслива!"

Прихильники оцінили зовнішній вигляд іменинниці.

  • Неймовірна красуня
  • Суперская ви, дорога Джамала
  • Чарівна
  • Ну просто красуня.З кожним роком все краще і краще
  • Надзвичайна краса

    &quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

    &quot;Я щаслива&quot;: стильна Джамала в трендовому костюмі вразила розкішним декольте

    Скріншот коментарів

    Нагадаємо, що раніше Джамала спокусила розкішним декольте в білосніжному атласному топі.

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