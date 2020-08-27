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Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Четвер 27 серпня 2020 13:38
Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Lite

Співачка в цьому році святкує 37-річчя

Джамала два місяці тому знову пізнала радість материнства, але надовго в декреті не затрималася. Смілива співачка ризикнула відправитися на відпочинок з чоловіком і двома маленькими синами, а по прибуттю до Києва з Туреччини стала активно готуватися до святкового сольного концерту, який мав відбутися відразу після її дня народження – в цьому році 27 серпня Джамала святкує 37-річчя! З такої нагоди співачка поділилася атмосферних фотосетів в ніжному образі

Знімки були зроблені зовсім недавно під час репетиції концерту в київському ботсаду. На них щаслива зірка, одягнена в ніжно рожевий комбінезон з блискучою люкрексовой ниткою і прозору накидку-тренч, зачаровує своїми щирими емоціями і заворожує посмішкою.

Співачка розпустила волосся, завиті в природні легкі локони, а її макіяж зроблений з акцентом на виразні очі, підведені чорним кайалом.

Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Стаю краще з кожним сином: ніжна іменинниця Джамала зробила зізнання про себе

Джамала зробила особисте визнання в день свого народження (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Напевно, я виросла, але ааааабсолютно не подорослішала. З кожним новим сіном зграю краще! Далі — цікавіше! Дякую усім людям поруч! Любові, щастя та підтримки всім людям на Землі!" - підписала серію ніжних кадрів Джамала.

Шанувальники виявили схожість Джамали з відомою світовою зіркою Шер, а також не скупилися на побажання.

  • Вітаю! Ставайте ще кращою! На фото трішки схожі на Шер!
  • Вітаю! Ві чудова
  • Чарівна! Будь щаслива!
  • Красуня
  • Прекрасна
  • Щастя жінки в її очах
  • Завжди думала, кого ти мені нагадуєш. І дивлячись на ці фото, здогадалась, ти "Амазонка". Дуже гарна

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Джамала вразила розкішним декольте в білому вбранні.

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