"Я ридала": Регіна Тодоренко зворушила історією про синочка і здивувала заявою

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

Ведуча зібралася пробувати свої сили в здійснений нової для неї сфері

Регіна Тодоренко – сучасна і енергійна мама маленького синочка Михаїла (Майкла). Ведуча з моменту появи на світ малюка намагалася забезпечити йому кращі умови, незважаючи на те, що з перших місяців материнства посилено працювала і знымалася у багатьох проектах. Так, зірка обладнала для хлопчика спеціальну гремерку і коректувала свій графік так, щоб годувати малюка грудьми – вона вважає цей процес особливим таїнством, що зміцнює зв'язок мами і дитини. Так, в інтерв'ю для видання "Собеседник" Регіна розповіла зворушливу історію про те, як син сумує за нею, коли ведуча відсутня вдома, і здивувала раптовими планами спробувати свої сили в абсолютно новій для неї сфері.

Зірка "Орла и Решки" згадала, як Майкл відреагував на фото мами в журналі, а її чоловік Влад Топалов зняв емоції сина на відео.

"Я була на роботі, і Влад прислав мені відео з сином. Він показує на моє обличчя в журналі, каже "ма-ма" і шукає мене по квартирі – я ридала", – зізнається Регіна.

Фото: Влад Топалов з сім'єю (instagram.com/vladtopalovofficial)

Ведуча, як свідома і прогресивна мама, любить читати про виховання дітей, а також надихається біографіями відомих людей.

"Я дуже люблю читати... про материнство. Зараз читаю The Woj Way. Це книга Естер Войджицки про те, як виховати успішного людини. Це біографічна книга педагога, дочка якої є генеральним директором платформи YouTube. Я люблю біографічну літературу і кіно. З кожною новою книгою і переглянутим кіно я трансформируюсь і, звичайно, застосовую отримані знання в житті", - зізнається вона.

Виявилося, що у Регіни є сміливі плани підкорити зовсім нову для неї сферу – вона хоче проробовать сили в стендап.

Фото: Регіна Тодоренко з сином (instagram.com/reginatodorenko)

"Я дуже хочу поїхати в Америку і спробувати виступити в жанрі Stand Up. Мені дуже цікаво реалізувати себе в цьому жанрі, але поки не знаю як. Треба вчитися. Наших стендап-коміків, звичайно, дивлюся. Але я помітила для себе такий момент: всі наші коміки жартують завжди з кам'яним обличчям, в дикій меланхолії і депресії. А мені хочеться жартувати по-іншому, і мені цікаво, зайде це чи ні. Я сама людина дуже добриа і позитивна. Як жартувати людині, у якої все добре? От і подивимося", - не хоче забігати наперед зірка.

Нагадаємо, що Влад Топалов розчулив мережу кумедним постільною знімком з Тодоренко.