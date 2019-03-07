"Я ридала": голлівудський актор засмутив Регіну Тодоренко в Дубаї

Ведуча зробила фото на 148-му поверсі відомого хмарочосу Бурдж-Халіфа

Популярная телеведущая Регина Тодоренка, которая отправилась в ОАЭ по рабочим вопросам и с целью отдохнуть и набраться сил, рассказала о досадном случае, приключившемся с ней в Дубае. Девушка поднялась на небоскреб Бурдж-Халифа и, как назло, разминулась с голливудским актером Уиллом Смитом. Об этом она написала в Intagram-аккаунте.

Звезда "Орла и решки" очень расстроилась и буквально разрыдалась. Если бы Регина успела подняться на пару часов раньше, то судьбоносная встреча обязательно бы состоялась. Впрочем, даже без Смита ведущая смотрелась у панорамного окна высотки весьма неплохо. Она позировала в легком длинном платье-халате темно-синего цвета с цветочным принтом и кроссовках. Волосы знаменитости были присобраны сзади, а несколько прядей выпущены на лицо.

"Дубае. Можно съездить на Burj Khalifa. Кстати, я рыдала крокодильими слезами, так как вчера разминулась с Will Smith. Он ведь тоже был на 148-м этаже небоскреба, но на пару часов раньше", - написал она.

Фото: Регина Тодоренко (instagram.com/reginatodorenko)

Также Регина поинтересовалась, были ли ее поклонники в Дубае. Подписчики охотно делились своими впечатлениями, не забывая оставлять комплименты телеведущей.

"Красотка на фоне красоты!", "Ты очень красивая и добрая", "Образ круть!", "Регина, очень красивая фотография!", "Красотка. И платье мне нравится", "Шикарная", "Очень красивый кадр", "Регина, как всегда на высоте!", "Классная", "Невероятно красивая", - отмечали фолловеры.

Ранее Регина Тодоренко дала дельные советы, как сделать перелет с ребенком безопасным и максимально комфортным.

Напомним, что Регина Тодоренко озадачила подписчиков, представ перед ними в свободном платье, что вызвало слухи о второй беременности.