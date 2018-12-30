"Я так і не зважилася": Джамала пояснила, як залишилася без "символу" Нового року

Фото: Джамала (РБК-Україна)

Співачка не зважилася знищувати дерево заради свята

Популярна українська співачка Джамала розповіла, що буде зустрічати цей Новий рік без головного "символу" свята. Про це вона повідомила на своїй сторінці в Instagram.

Так, співачка зізналася, що не хоче купувати натуральну ялинку, оскільки це "вбивство" дерева заради одного свята. А штучні ялинки в цьому році їй не сподобалися.

"Як у вас справи з ялинкою? Я в цьому році так і не зважилася. Натуральні я не купую. Мені шкода дерево, на одне свято. А штучні мені не сподобалися. Так і не вибрала. А ви?", - сказала вона.

Звернемо увагу, що користувачі мережі зізналися, що вже теж перейшли на штучні ялинки.

"Вже давно штучна. Не обсипається, так і за формою зручніше", - сказав користувач Лев Зубенко.

"Аналогічна ситуація. Жодна не сподобалася. Дістали стару, будемо шукати щось в наступному році", - уточнила користувач Олена Сташук.

"Завжди ставимо штучну. Не обсипається і дерево шкода", - підкреслив користувач Мішель Віленовна.

Скріншот коментарів (instagram.com/jamalajaaa)

Нагадаємо, раніше Джамала зворушила мережу ніжним фото з синочком.

Ми також писали про те, що Джамала привітала українців зі святами відомою різдвяною піснею.

Джамала вперше стала мамою (фото: РБК-Україна)