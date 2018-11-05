"Я був зворушений до краю": Меладзе розповів про подарунки Брежнєвої

Фото: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (колаж РБК-Україна)

Знаменитому продюсеру і композитору в цьому році виповнилося 55 років

Відомий російський продюсер і композитор Костянтин Меладзе розповів про фантастичний подарунок, який його дружина - екс-учасниця групи "ВІА Гра" Віра Брежнєва - піднесла йому на 55-річчя. Зворушливою історією він поділився в ефірі програми "Сьогодні ввечері".

Меладзе зізнався, що досі не може прийти в себе.

"Найфантастичніші подарунки на дні народження вміє робити Віра. Вона робить мені такі подарунки, після яких я реально за півроку не можу в себе прийти.Коли мені виповнилося 55 років, ми святкували вдома. І там було багато сюрпризів, фантастичних. Я вже був у цілковитої ейфорії і зворушений до краю, але раптом, вже ввечері, Віра каже мені закрити очі, бере за руку і веде мене кудись, а потім каже, що очі можна відкрити. Відкриваю я очі і бачу, що звідкись з темряви під'їжджає величезний трак, а на ньому люди грають і співають якусь до болю знайому пісню... Я наближаюся, наближаюся, вмикається світло, і я бачу: сидить Борис Гребенщиков і співає мою улюблену пісню разом з усією своєю групою",— поділився Меладзе.

Фото: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (кадр з програми)

Продюсер зазначив, що оригінальний сюрприз зворушив до сліз не тільки його, але і всю компанію.

Після виступу Борис зайшов до Меладзе додому, щоб поспілкуватися.

"Цей подарунок я продумувала давно і навіть якось купила квитки на концерт улюбленого Гребенщикова, але оскільки Костянтин не любить ходити в громадські місця, цей візит відмінився", - розповіла Брежнєва.

Під час передачі на екрані показували архівні фото і кадри зі старих інтерв'ю братів Меладзе, де вони вражають своїми нарядами і зачісками. Брежнєва навіть пожартувала, що якби зустріла Костянтина тоді, пройшла б повз.

Віра також виконала пісню "Відлига" під акомпанемент чоловіка. Відео співачка опублікувала у своєму Instagram.

Відео: Віра Брежнєва і Костянтин Меладзе (instagram.com/ververa)

"Якщо б ти міг зрозуміти, що в душі моїй...." Вчора вийшов дуже душевний вечір. Спасибі, що провели його з нами. А це невеликий уривок. Напевно дуже символічно, що сукня на мені - від талановитого @davidkomalondon, який теж родом з Грузії)", - написала артистка.

Нагадаємо, Віра Брежнєва зворушливо вшанувала пам'ять батька в його день народження.

Раніше Віра Брежнєва поділилася зворушливим фото зі старшою донькою Сонею. "Я твоя опора. Я твоя підтримка. Я твоя віра", - підписала фото 36-річна Брежнєва.

Зазначимо, що Віра Брежнєва відвідала святкування дня народження російського каналу "МУЗ-ТВ" в шикарному незвичайному сукню, що підкреслює її спокусливу фігуру.

Відео: РБК-Україна